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對手亮身分了！Andy委任律師發聲　網看懂：棄媽保寧

▲▼眾量級（圖／翻攝自IG／crowd520） 

▲Andy和家寧的事件引起關注。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

記者曾筠淇／綜合報導

理鴻法律事務所稍早代張家寧發布聲明，強調和Andy老師都是按月領取相同薪資和獎金，完全不知道實際收益情況。這4點聲明，被視為「棄媽保寧」、與家寧媽切割，稍早Andy的委任律師也突然在臉書上發文，掀起討論。

聲明稿指出，眾量級頻道由張家寧、王崇睿（Andy）於2016年創立，隨著頻道業務增加，為了專注內容創作，就於2018年時與曾淑惠女士共同成立「群海娛樂股份有限公司」，並委由曾女士擔任董事長，「本人與Andy老師皆僅按月領取相同薪資及獎金」。

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聲明稿寫道，雖然他們同為董事，但都沒有實際參與公司營運，所以不了解實際收益狀況，「本人曾數度請求群海公司提供財務資料，惟皆未獲妥適回應」。

由於事件涉及家人、前伴侶，所以家寧深感煎熬，未能在第一時間出面回應，對於各界批評和指教，她都虛心接受，「本人去年創立之『秘月期POPOO』YouTube頻道，未來將以個人名義成立公司或工作室，相關之業務經營及收益，皆與群海公司無涉，謹併予說明」。

隔沒多久，Andy的委任律師林哲健就在臉書上發文，寫道「意料之外，情理之中」。

雖然內文並未提及更多細節，也沒有指名道姓，但不少網友都在底下留言，「坐等看戲」、「棄媽保寧」、「負責人是你媽，經紀人是你妹，然後說不清楚公司財務狀況」、「這個就是明知道講了大家都不信，但是還是要講，這樣才能知道還相信的剩多少，就是她的忠實粉絲了」、「終於對手亮出身分了，接下來換你出招」。

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