分析公投綁罷免機率低　黃暐瀚籲「藍營推2議題」罷免能安全過關

▲國民黨啟動公投宣示記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席朱立倫17日與國民黨團宣示推動「反戒嚴」及「反廢死」公投，以反制大罷免。對此，媒體人黃暐瀚今（18日）分析，根據「公投法」的規定，今年公投時間將在「8月23日」，如果罷免連署、審核順利，七月中旬就將進行投票，「公投綁罷免」希望，很可能落空。他也建議，國民黨不妨將公投議題定為「反併吞」（顧主權）、「反侵略」（要和平），只要這兩個一推出來，所謂「通匪通敵」的疑慮直接消弭於無形，罷免案自然過關。

黃暐瀚表示，國民黨主席朱立倫昨天現身立院，帶領國民黨立委一起宣示要發起「反戒嚴」、「反廢死」兩大公投。他認為，但由於台灣目前並未戒嚴，如果戒嚴，哪還能舉辦公投？，而憲法法庭已經解釋「死刑合憲」，有條件合憲、最嚴格審判程序，今年一月也才剛執行過死刑（黃麟凱殺害女友及其母親案），「反廢死」、「反戒嚴」公投的號召力，有待觀察。

黃暐瀚指出，其次，如果這個公投是為了對應大罷免，要號召支持者出來投票，那麼根據「公投法」的規定，今年公投的時間將在「八月第四個星期六」，也就是8月23日。

黃暐瀚分析，照目前的時程計算，如果罷免連署、審核都順利，七月中旬就將進行罷免投票，「公投綁罷免」的希望，很可能落空。

最後，黃暐瀚建議，國民黨不妨將公投議題定為「反併吞」（顧主權）、「反侵略」（要和平），只要這兩個公投一推出來，所謂「通匪通敵」的疑慮直接消弭於無形，罷免案自然過關。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）