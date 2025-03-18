幕後／藍推「反戒嚴」公投迎戰罷免原因曝　瞄準台灣人反戰共識

▲反制大罷免，國民黨要推「反戒嚴、反廢死」公投。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全台掀罷免烽火，目前有35件罷免藍委案進入第二階段連署，但截至目前為主，卻沒有任何一位綠委通過罷免第一階段連署，藍營內部的壓力鍋已瀕臨界點。國民黨昨宣示將啟動「反廢死、反戒嚴」公投，一名不具名藍委坦言，與民進黨在罷免戰對壘中始終找不到反擊點，而在賴清德總統召開國安高層會議，界定對岸為「境外敵對勢力」後，綠營把罷免和抗中劃上等號，國民黨也勢必得透過「人民反戰、台灣不能成為下一個烏克蘭」讓公投戰師出有名，如此才能轉守為攻。

民進黨先以多次覆議為引信，再以藍白亂刪凍總預算為火頭，賴清德總統國安會議大登場後，以「抗中保台」拉大戰線，指示民進黨立院黨團推動國安相關修法，行政院長卓榮泰上周末出席宣講更手持綠色光劍，大罵藍白濫刪預算，為罷免行動添柴火；國民黨立委輪番遭綠營公審批鬥，除了抱怨「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，似乎也是手無縛雞之力，加上國民黨立院黨團總召傅崐萁深陷競選小物司法案件，早已自顧不暇，民進黨中央、地方分進合擊升高罷免氛圍，更顯國民黨相應對策左支右絀。

朱立倫昨日集結全體藍委於立法院開記者會，宣示「反戒嚴」、「反廢死」公投主張，不僅遭民進黨團總召柯建銘狠酸，「是在和自己做告別式」，連卓榮泰也挖苦，國內各政黨只有國民黨有戒嚴的經驗，也只有國民黨不知道戒嚴的痛苦，以「在黑暗的房間找不存在的兩隻黑貓」形容，表示2個月前才執行死刑，沒有廢死的問題，而台灣不論現在或往後都沒有戒嚴的條件與可能，因此都是假議題。

藍委感嘆，國民黨推「反戒嚴」公投確實是不得不然的作法，隨著綠營一波波攻勢，第一階段藍綠連署成案數差距懸殊，重創國民黨士氣，藍委們想往前衝卻也失了方向，「兩軍對壘之中，沒有鮮明的旗幟去反擊民進黨」，因此當賴清德總統祭出十七條反大陸對台統戰、滲透因應策略時，國民黨看見了一線曙光，在民進黨三度執政、兩岸敵意螺旋甚深的此刻，賴政府此舉，幾乎是全面性地限縮兩岸交流，接下來兩岸敵對態勢將更嚴峻，和平交流恐成奢談。

藍委認為，賴政府以大陸統戰、滲透為名，洋洋灑灑列出十七項因應策略，無疑讓兩岸交流互動走回過去戒嚴時期的老路。而國民黨面對民進黨的在本會期相繼要提出的國安法案攻勢，只有三條路可以走，第一是全面封殺，但必須承擔遭抹紅、扣紅帽子的風險；另一條路則是每一案國民黨都提出對案，畢竟民進黨所說的國安，實際上是想搞文革，國民黨自提法案，才不會讓民進黨主導風向；第三條路就是提出公投反制，讓台灣人民自己決定自己的命運，是否要成為下一個烏克蘭、是否要開啟兩岸的戰爭時代、是否要讓賴清德獨掌權力，開始戒嚴？

據悉，國民黨團經過激烈討論後，選擇推動「反軍事戒嚴」公投反制，確保民主與兩岸和平。藍營人士指出，在罷免戰論述上國民黨幾乎是一路被壓著打，如今找到公投這面大旗，而超過五成的台灣人主張兩岸維持現狀，多數台人都不想要兩岸發生戰爭，而賴清德卻稱「中國是境外敵對勢力」，涉及改變台海現狀，國民黨也重新設定戰場，擬提出的公投提案主文為，「賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，人民擔心兩岸進入準戰爭狀態。你是否同意政府應避免戰爭，不讓台灣變成實施軍事戒嚴、青年喪命且家園被毀的烏克蘭？」是否有當？敬請公民公決。

藍委強調，國民黨並未反對軍審法，而在避免台灣成為下一個南韓甚至烏克蘭，主張全民透過公投決定是否同意政府應避免戰爭，改採促進兩岸對等對話、消弭衝突風險的和平方式應對當前嚴峻挑戰。面對綠營大軍進逼，國民黨是否能在新的戰場上論述轉守為攻，考驗著不僅是朱立倫的智慧，更是全黨藍委的求生欲。