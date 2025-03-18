軍人加薪方案出爐　網路戰、電偵、戰航管等5類人員都納入！

▲漢光演習。（資料照／記者葉建雄攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德上任後，即指示國防部研議調高軍人待遇。對此，國防部長顧立雄19日將赴立法院業務報告，根據報告內容，軍方目前研擬「志願」、「戰鬥」、「戰航管」、「電偵」及「網路戰」5項職務人員加給調增方案，已陳報行政院審議。

根據國防部已送抵立法院的報告內容，其中為充實志願人力部分指出，兵員人力為部隊戰力發揮之關鍵，賴清德上任

後即指示本部研議國軍待遇提升方案，加上國軍新式武器裝備陸續接裝成軍，需高專人才長留久用。

因此，為鼓勵官兵至戰鬥部隊服役，研擬「志願役加給」、「戰鬥部隊加給」、「戰航管加給」、 「電偵加給」及「網路戰加給」等5項加給調增方案，均已陳報行政院審議中，核定後具體推動。

另外，針對志願申請提前退伍之官兵，國防部報告指出，將有條件開放離營滿一年後可申請再入營，惟其年齡、體格、 離營前考績等甄選標準維持不變。此類人員因經濟、家庭等因素而提前退伍，待其原因消解後， 且無涉品德違失，應可重返部隊服役。

國防部指出，基於憲法保障等權之意旨，以及參考先進國家招募作法，檢討不必要之限制。推動「辨色力異常(色弱)人員報考志願役班隊」、「刺青人員 報考軍士官班隊」、「男女身高門檻一致」，後續統計年度資料，評估執行成效。