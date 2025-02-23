身心障礙者權利公約巡迴劇場反響熱烈　黃偉哲落實身心障礙者權益

▲為落實《身心障礙者權利公約》之精神及提高大眾對身心障礙者權益的關注，台南市社會局推出「CRPD社區巡迴劇場」，將3月至4月分別於溪北及溪南各學校及社區辦理12場巡迴演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實《身心障礙者權利公約》之精神及提高大眾對身心障礙者權益的關注，台南市社會局推出「CRPD社區巡迴劇場」，首場於麻豆區培文國小成功演出，獲得熱烈迴響，社會局將3月至4月分別於溪北及溪南各學校及社區辦理12場巡迴演出！

這次巡迴劇場的表演方式簡單易懂，透過戲劇的形式生動呈現身心障礙者所面臨的困難與挑戰。劇中主角小光在失去視力後，與黑西裝叔叔的相遇，不僅帶領他重新認識世界，更讓觀眾深刻體會身心障礙者的心理與生活狀況。社會局希望透過這樣的劇場形式，讓觀眾更能以同理心理解身心障礙者的處境，進一步推動社會的包容與關懷。

市長黃偉哲表示，台南市目前有超過10萬名身心障礙者，市府長期致力於創造友善的社會環境，並確保身心障礙者的權益能夠得到全面保障。而市府不僅透過政策推動身心障礙者的權益，還積極舉辦各類活動，提高市民對身心障礙者的認識與關懷。他強調，本次的CRPD社區巡迴劇場正是希望從小讓學童與市民瞭解並尊重身心障礙者，並透過生動有趣的戲劇演出，讓大家能夠真正感同身受，創造出溫暖且友善的空間與環境。

社會局局長郭乃文指出，參與首場演出的培文國小學童們反應熱烈，表示因其與劇中主人公年紀相仿，劇情的情感變化與身心障礙者面臨的挑戰，更讓他們感同身受，進而去思考自己若遇到身心障礙者可以如何去理解他、幫助他。郭局長也表示，希望後續將於臺南市各社區及學校進行的劇場巡演，能夠持續引發社會各界的關注，讓市民理解身心障礙者所面臨的困境，並在日常生活中發揮更多同理心與支持。

歡迎市民朋友們關注此次巡演的最新動態，並透過社會局的「社福便利貼」臉書粉絲專頁與「貓頭鷹劇聚-貓頭鷹兒童劇團」臉書粉絲專頁，了解更多演出資訊。其中2場社區場次將於後壁俗女村及永康三發匯世界進行演出，開放全體市民參與，相關資訊歡迎大家隨時關注下方本劇FB粉絲專頁。

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