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台南文化中心《承先啟後》作品引熱議　文化局：規劃配合中心整建評估

▲台南市文化局指出，台南文化中心《承先啟後》作品，將規劃配合文化中心整建全面評估。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市文化局指出，台南文化中心《承先啟後》作品，將規劃配合文化中心整建全面評估。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市文化中心戶外《承先啟後》公共藝術作品，因長得太像蔣介石，近日引發討論，這件作品為1984年台南文化中心開館時，由知名雕塑家鄭春雄創作立，
文化局表示，2021年促進轉型正義條例正式施行後，開始出現遷移聲音，也將作品提送當年度公共藝術審議會審查。

文化局說，審查結果認為公共藝術作品名稱為《承先啟後》，且並未指涉蔣介石，加上多次連絡鄭春雄老師未果，難以求證作品是否確為蔣介石。此外本作品與供人瞻仰的傳統銅像有極大差異，在無法確認下，應相當謹慎思考。

▲台南市文化局指出，台南文化中心《承先啟後》作品，將規劃配合文化中心整建全面評估。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局代理局長林韋旭表示，為配合促進轉型正義條例之規定，同時文化中心已邁入40年，在文化部支持下，已編列3.5億整建經費，年底開始將全面進行場館整建工程，整體規劃也涵蓋庭園及景觀之提升優化，包括景觀水景、藝術作品調整、步道規劃、植栽美化及夜間照明設施的改善，該銅像作品也亦將配合景觀設計進行調整。

台南文化中心作為藝術與文化展演空間，致力於提供市民優質的藝文環境，未來無論在硬體或是庭園景觀與公共藝術規劃上，將更符合社會需求，並提供市民更友善的藝文空間，關於近日外界主張移置聲音，文化局表示尊重，惟同時也須尊重藝術家鄭春雄老師之創作自由，且該作品為公有財產，呼籲市民共同保護，勿破壞或毀損公物。

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