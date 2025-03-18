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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

逼沈慶京咬柯文哲？北檢遭爆兩度衝醫院　黃國昌怒斥檢方濫權

▲▼黃國昌、張啓楷「民進黨政府貪腐浪費，A走的錢何時要討回」記者會。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨前主席柯文哲身陷京華城案、政治獻金案，目前仍被收押禁見。威京集團主席沈慶京日前出庭時爆料，檢方在律師不在場的情況下衝到醫院逼他咬柯文哲。對此，民眾黨主席黃國昌今（18日）表示，北檢不僅說法前後矛盾、自打臉，甚至還被爆出去了醫院不止一次，「這樣違法濫權，從檢察總長到台北地檢署檢察長，為了迎合上意，選擇包庇、縱容，只是讓台灣司法繼續沉淪」。

黃國昌說，所謂沈先生的獄友或是病房旁的人所說的話、內容，相信接下來會有更多客觀事實可檢證，但現在大概兩件事可確定，第一，民眾黨去年10月11日對北檢違反刑事訴訟法規定，踐踏正當法律程序違法偵訊提出質疑時，北檢上週發出的新聞稿說，檢察官當時是去視察，不是訊問。問題是，北檢上週發的新聞稿跟去年10月發的新聞稿「自打臉」，去年發的新聞稿說10月11日是訊問被告沈慶京，上週發的新聞稿被質疑違反刑事訴訟法的違法偵訊，就改口了，說只是去視察，不是訊問。

「相信一般人民很難理解、接受，怎麼同樣一個台北地檢署，自己供詞前後不一致？可以自打臉到這樣程度，真是令人嘆為觀止。」黃國昌直言，北檢被抓到發的新聞稿前後矛盾，現在選擇龜縮起來，完全不敢面對、回應質疑。

接著黃國昌說，現在發現第二個客觀事實，尤有甚者，原來檢察官林俊言去醫院不是去1次，是去了2次？請北檢說清楚講明白，林俊言去年10月14日有沒有跑去醫院？有沒有訊問沈慶京？有沒有律師在場？有沒有做筆錄？是不是又跑去醫院視察？剛好跑去找沈慶京聊天？剛好沈的律師不在？剛好沒有做筆錄？是這樣嗎？

黃國昌說，民眾黨很早就說過，希望司法人民可信任，因為是司法最重要支柱。但號稱要推動司法改革的民進黨，為了讓檢調成為打手、工具、鷹犬，少數迎合上意的檢察官，已經嚴重破壞司法公信力，踐踏正當法律程序。

黃國昌直言，這樣違法濫權，整個民進黨政府從上到下，從檢察總長到台北地檢署檢察長，為了迎合上意，選擇包庇、縱容，這樣作為，只是讓台灣司法繼續沉淪。

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