花蓮鳳林驚悚碰撞！小貨車駕駛遭撞飛摔落溝圳　送醫不治

▲▼花蓮縣鳳林鎮中正路二段今(18)日發生1起車輛對撞死亡車禍。（圖／記者柯政誟翻攝）

記者柯政誟、潘鳳威／花蓮報導

花蓮縣鳳林鎮中正路二段今(18)日上午7時許發生1起死亡車禍，一部小貨車與休旅車發生碰撞。警消獲報到場救援，發現兩車撞擊力道猛烈，小貨車直接被撞進溝圳裡， 59歲許姓男子已無生命跡象，經緊急送醫後仍宣告不治，另小貨車乘客林男與休旅車駕駛黃女，意識清醒送醫救治，詳細事故原因有待進一步調查釐清。

據了解，許男今日上午7時51分許，駕駛自小貨車搭載林姓男子，沿鳳林鎮中正路二段472巷西往東行駛，行經路口時，與53歲黃女駕駛的休旅車沿無名路南往北行駛。兩車路口發生碰撞，因撞擊力道相當猛烈，小貨車整輛被休旅車推撞進溝圳，兩車車頭嚴重變形，現場碎片散落滿地。

警方獲報立即前往現場，發現小貨車駕駛許男摔落溝圳，已無呼吸心跳，警消人員給予初步急救後，送往鳳林榮民醫院搶救，惟不幸於上午9時7分宣告傷重不治。另林男則鎖骨、肋骨骨折與手腳擦挫傷。休旅車駕駛黃女胸悶、胸痛，兩人皆意識清醒醫院治療中。

經警方實施酒測，黃女無酒精反應，許男酒測值則待測。由於路口周邊沒有監視器，警方將調閱行車紀錄器及附近住戶監視器，進一步釐清相關案情與肇責。