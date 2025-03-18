中韓海上對峙！中國海警「霸道持刀」威脅挑釁　南韓急派艦艇應付

▲南韓曾派出海洋調查船「無窮花27號」前往中韓經濟海域重疊區調查鋼結構物。（圖／大韓民國海洋水產部）

記者羅翊宬／編譯

中國與南韓隔著黃海（韓稱為西海）相望。然而，最近中國卻在黃海動作頻頻，從去年4到5月起陸續在中韓兩國重疊的經濟海域上設置鋼結構。對此，南韓今年2月派出海洋調查船前往釐清，豈料中國海警卻派人持刀強迫靠近威脅，南韓也派出海警船出面，雙方對峙2個多小時。

根據韓媒《朝鮮日報》獨家報導，南韓政府今年2月26日派出海洋調查船，前往東海（東中國海）北側海域的離於島（中方稱蘇岩礁，由大韓民國實際控制），以釐清最近中國在附近海域大規模設置的鋼結構，由於該處為韓中兩國專屬經濟海域（EEZ）重疊之處，因此並未劃上警戒線。

南韓情報消息人士指出，隸屬於南韓海洋水產部的韓國海洋科學技術院，於2月26日下午2時30分派出該艘重達1422噸的海洋調查船「寰宇號」（ONNURI，온누리）前往離於島海域，調查中國所設置的鋼結構。

▲離於島（中方稱蘇岩礁）位於東海北側、黃海南側。（圖／翻攝自維基百科）

據悉，先前南韓情報當局透露，中國曾於今年初在該片海域設置直徑50公尺、高50公尺以上的移動式鋼結構，而先前也曾於去年4到5月在鄰近海域設置2個類似的鋼結構物。儘管中國、南韓在黃海200海浬的專屬經濟海域範圍上有所重疊，兩國共同管理漁業資源，但最近中國頻繁設置鋼結構物，讓人質疑中國是否企圖擴大主張該片海域領有權。

豈料，中國海警局旋即派出搭乘2艘橡皮艇的4名要員，試圖靠近該艘南韓調查船，並且持刀威脅對方，阻止韓方人員向海面投入調查裝備。對此，南韓海警也不甘示弱，旋即派遣艦艇前往現場應對，與中國海警對峙長達2個多小時。

儘管中方始終強調該鋼結構物是「漁業輔助設施」（養殖場），但專家分析後確認為中國明顯違反相關協議，因為中國在該片爭議海域動工設置鋼結構物前，並未與南韓協商。