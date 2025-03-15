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拒海巡攔查「強載安檢員」衝外海　金門男妨害公務判刑3月

▲▼ 金門一名王姓男子去年12月因拒絕海巡船舶檢查強行搭載安檢員出海，遭判刑3月。（圖／記者林明揚翻攝）

▲▼ 金門一名王姓男子去年12月因拒絕海巡船舶檢查強行搭載安檢員出海，遭判刑3月。（圖／記者林明揚翻攝）

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

金門一名王姓男子於去年12月2日晚間，駕駛自用小船返抵金門后豐港，被海巡人員攔檢。因船上前置物艙無法開啟，疑被改裝為密艙藏貨，海巡人員欲使用X光機檢查。未料，王男不但不配合還強行發動引擎，載著海巡人員駛離港區出海，巡防艇隨後追上攔截，才將人船押回。金門地院近日審結，依妨害公務罪將王判處有期徒刑3個月，可易科罰金。

▲▼ 金門一名王姓男子去年12月因拒絕海巡船舶檢查強行搭載安檢員出海，遭判刑3月。（圖／記者林明揚翻攝）

判決指出，王姓男子於2024年12月2日晚間8時49分，駕駛「穩轉號」搭載黃姓、鍾姓2名男子返抵金門后豐港，遇海巡署第九岸巡隊水頭安檢所，4名安檢人員上船實施船舶安全檢查，安檢員發現「穩轉號」的前置物艙無法開啟，有擅自改裝為密艙夾藏貨物的疑慮，便利用手持X光機加強檢查。

不料，王男不配合拒檢，甚至不顧安檢員的阻攔，發動引擎將4名安檢人員強載出海，導致安檢員因受外海風浪顛簸的影響，只能中斷安檢，各自抓住欄杆保命。隨後，海巡署艦隊分署第九海巡隊PP-10073、CP-1022巡防艇前往攔截，在金門縣烈嶼鄉九宮碼頭東方0.5浬處攔截登檢，並將王男等人、船隻押解回后豐港。

金門地院法官審理後認定，王男明知道海巡人員依法執行船舶安全檢查，但仍然在檢查過程中，趁機發動引擎，強行駛離港口，還載著海巡人員出海。這一行為已經妨礙到海巡人員執行公務，並且構成拒絕與逃避檢查的事實。但考量到王男在案發後已坦承犯行，並綜合其過往犯罪紀錄、教育程度及生活狀況，最終決定判處王男3個月有期徒刑，得以易科罰金。另黃、鍾2男則不起訴處分。

▲▼ 金門一名王姓男子去年12月因拒絕海巡船舶檢查強行搭載安檢員出海，遭判刑3月。（圖／記者林明揚翻攝）
 

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