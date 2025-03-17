賓士男「盲開」跑給警車追！科博館遊客看傻眼　到案扯超瞎理由

記者白珈陽／台中報導

台中市西區昨天（16日）一輛賓士在篤行路上逆向違停，遭警方盤查、要求打開引擎蓋確認車籍資料，未料車主陳男突然跳上車，連引擎蓋都還沒放下就直接開車逃逸，逃逸路線行經科博館前，「引擎蓋掀開的高速行駛車輛、後方還有警車追捕」，這奇特的畫面讓遊客一家老小忍不住駐足觀看。警方事後在南區一處停車場查獲該車，全案初步朝公共危險罪嫌偵辦。

▲車主陳男突然跳上車，連引擎蓋都還沒放下就直接開車逃逸，逃逸路線行經科博館前。（圖／民眾提供）



警方指出，昨天下午3時許，第二警分局文正派出所員警在解送犯人的返程途中，在台中市西區篤行路上發現一輛銀色賓士逆向違停在超商前，盤查後發現車身顏色與車籍資料不符，要求車主陳姓男子（28歲）將引擎蓋打開，檢視車身編號，但陳男突跳上駕駛座開車逃逸，警方立即通報攔截圍捕。

陳男從篤行路出發亂竄逃逸，警車在後尾隨追捕，途中還行經假日人潮多的自然科學博物館。路口監視器顯示，博物館前道路是紅燈，許多車輛正在停等，但陳男不顧危險，開著視線完全被引擎蓋遮住的車子，逆向超越多部停等車輛，一路往前狂飆，一旁遊客目睹這罕見的一幕，也停下腳步多看了幾眼。

▲遊客目睹這罕見的一幕，也停下腳步多看了幾眼。（圖／翻攝社會事新聞影音）



警方說，由於陳男持續出現危險駕駛行為，為避免危害其他用路人安全，警車追到西屯路、英才路口便停止尾隨；當晚8時許，在南區一處停車場查獲該輛賓士，但陳男不在車內，續行通知陳男到案說明。

警方在車內查無違禁品，據悉，陳男到案後辯稱「這輛車準備要賣，不想被警方查扣，才開車逃逸」，但警方對此說法存疑，將深入追查有無其他犯罪事項。由於陳男無前科，又暫時查無其他犯罪證據，警方目前以公共危險罪嫌偵辦陳男；至於是否涉及偽造車牌，將持續向監理站確定。