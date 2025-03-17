烏龍報警抓女童！台中誠品480致歉：保全過度反應、擅自通知警方

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中市一名魏姓母親15日帶著2名年幼女兒到誠品480逛街，未料卻遭多名員警圍住、並以竊盜罪嫌帶往派出所，令孩子飽受驚嚇、當場嚎啕大哭。事後證實這起「竊盜案」是烏龍一場，誠品資深總監曾喜松今(17日)出面致歉，表示店內合作保全過度反應、擅自通知警方到場，與規範流程不一，後續將會與保全公司檢討，妥善規劃未來做法。

▲台中誠品480爆烏龍報警抓女童，資深總監出面致歉。（圖／記者游瓊華攝，下同）

據了解，魏母當天帶著國小4年級、6年級的女兒到誠品480用餐，隨後逛到5樓兒童區時，突然遭到5、6名員警包圍攔住去路，在詢問魏女身分證字號後，就要將她與小女兒帶到警察局；魏女詢問原因時，警方也沒有太多解釋，只是讓賣場物流(報警者)解釋，指稱拍貼機有竊盜，小女兒可能涉案。

事後賣場調閱監視器，證實全案是烏龍一場，誠品物流前來道歉後就請魏女及女兒離開。魏女當下氣憤直呼，誠品480報案前都不用先查證、沒有確認現場狀況，也沒先調監視器就報案，然後大批警力就到場抓人，「我與孩子好像就這樣被隨便地帶到警察局，然後隨便地說誤會一場，叫我們可以走了，這樣的處理程序是否太輕率潦草？」

對此，曾喜松今出面致歉，並表示這起事件造成魏媽媽與小朋友的不安，尤其是驚嚇到小朋友，深感抱歉，「昨天見媽媽，當面向她致意。媽媽說她其實很喜歡480，滿常過來的，溝通過程很平和，再次說聲抱歉，驚擾到她們，未來做法上會更仔細；魏媽媽也說，這幾天不在台中，我們約好過幾天再碰面，當面致意。」

曾喜松表示，整起事件在流程上，保全過度緊張、過度反應，擅自通知警察到現場，與店裡規範的做法不一樣，「這點會跟保全公司檢討，妥善規劃未來情況；而這位保全也因驚擾警方、小朋友感到自責不安。」此外，曾喜松也感謝警方迅速到場協助，未來誠品會與合作保全確保流程，面對突發狀況時，怎麼做才能更妥善、更謹慎，避免類似情況再生。