台中誠品480烏龍竊盜案嚇壞母女　警局長道歉：依調查結果懲處

記者白珈陽／台中報導

台中誠品480前天（15日）發生誤報竊盜烏龍事件，導致1名母親與2個國小女兒被帶到派出所詢問，引發社會議論。對此，台中市政府警局長李文章今天（17日）公開表示，對於該名母親及女兒感到非常抱歉與不捨，市警局已指派督察人員對此案進行調查，將依照調查結果對處理員警進行懲處。

▲台中市警局長李文章今天說，要對誠品480誤報竊盜案的處理員警，進行調查與懲處。（圖／記者白珈陽翻攝）



李文章表示，關於15日發生誠品480誤報竊盜事件，員警帶回魏姓女士及2名女兒，造成魏女的困擾，感到非常抱歉與不捨；現場處理的同仁有無疏失或過當，已指派督察人員調查，將依照調查結果懲處。

李文章說，警察處理任何案件，抵達現場一定要先確認有無發生犯罪事實，才能進行事後程序，本案因現場同仁沒有善盡這項程序，就做處理，這是市警局以後會改進的地方。

媒體詢問，本案出勤員警數目為何是5名？李文章指出，通常警方處理竊盜案件出勤人數為2名，本案出勤人數為3名、另2名則為見習生。

李也說，為何本案要出勤3名員警？因誠品另一家商場先前發生過縱火案（台中勤美誠品今年初發生縱火案），且誠品是市民常去、人潮眾多的場所，加上離第六警分局市政派出所很近，所以派出所第一時間派了3名同仁趕至現場處理。

對於有民眾批評，警察服務的對象是財團？李文章強調，警察服務的對象是全體市民，有些聲音說警方為財團服務，是不正確的。