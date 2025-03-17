鼻酸！台中3歲童獨自泡澡12mins溺斃　父自責靠妻肩膀淚崩

記者許權毅／台中報導

台中市一名鄭姓男童昨晚獨自泡澡12分鐘，結果被爸爸發現溺斃在裡頭。檢警今日到殯儀館對鄭童遺體相驗，鄭姓夫妻接受隔離訊問，鄭父正在相驗辦公室外頭，低著頭不發一語，鄭妻拿著孩子的書本，不斷翻閱，見先生出來後，兩人無語相擁，鄭父則頭靠在太太肩膀上，悲痛自責。

▲台中一名3歲童獨自泡澡不幸溺斃，爸媽今接受檢方訊問，結束後夫妻倆相擁而泣。（圖／記者許權毅攝）



初步了解，男童爸爸從事業務，媽媽則是美髮業，案發當時媽媽還沒下班，由爸爸「一打二」獨自照顧3歲的男童及1歲的女兒。當晚，爸爸帶著一雙兒女洗澡，女兒先洗完後，爸爸抱著出浴室吃晚餐，讓稍長的兒子獨自在浴室玩水。

▲▼鄭姓夫妻隔離訊問，鄭男始終低著頭，相當悲痛，鄭妻拿著孩子的書本，不斷翻閱。（圖／記者許權毅攝）



不料，事隔12分鐘左右，爸爸驚覺浴室內沒有動靜，趕緊前往查看，卻驚見兒子躺臥在浴缸內沒有反應，嚇得趕緊通報119，但警消到場時，男童已沒了生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。

據了解，該浴缸深度60公分，而當時水深僅20公分，而爸爸供稱，兒子有小感冒。對此，檢方今赴殯儀館相驗，以釐清男童詳細死因。

稍早，男童父母今早趕赴殯儀館，鄭神情哀傷，左眼布滿血絲，全案目前朝過失致死、違反兒少法偵辦，全案目前正積極調查中。