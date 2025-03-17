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阻止外來種入侵！太魯閣志工採原生植披種子　播撒半年冒出新苗

▲解說志工採集種子。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲解說志工採集種子並整理。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

0403地震後，太魯閣國家公園處處坍方，不少植被也隨之剝落，太魯閣國家公園管理處憂心強勢外來種植物趁機入侵，召集一批解說志工，在慈濟大學張木林教授指導下，採集原生植物種子製成種子球，或將種子提供給公路總局太魯閣工務段，噴撒於中橫公路福德祠路段護坡工程上，希望原生植物能捷足先登。歷經半年後，已見公路邊坡上長出不少原生植物小苗，令人相當振奮。

▲解說志工採集種子。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

太管處表示，解說志工於去年盛夏時節，採集密花苧麻、山黃麻、構樹、車桑子、杜虹、駁骨丹等數十種台灣原生先驅植物的種子，經繁複處理後製成種子球，優先拋撒於銀合歡可能快速入侵的清水斷崖邊坡上，同時也將部分種子提供給正進行公路護坡工程的單位，混於植生土中噴在邊坡上。

▲解說志工採集種子。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

以種子球拋灑的邊坡，經歷過幾次颱風豪雨後持續崩塌，多數種子球也可能隨之流失。然而，噴灑於中橫福德祠路段邊坡的種子，經過一段時間後已有部分發芽長成樹苗，希望未來這些原生的先驅植物能站穩，而後逐漸演替成屬於太魯閣的植被。

▲解說志工採集種子。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

志工們得知當時辛苦採集的種子已長出小苗都相當開心，有志工忍不住感動落淚，期待小樹苗好好長大；也有志工直呼： 「這是我們的孩子啊！太魯閣的希望可待成果」。能為震後的太魯閣做一件事，志工們都覺得很有意義。

▲解說志工採集種子。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

張木林教授指出，雖然崩塌地會逐漸有植物進入，但觀察清水斷崖一些崩塌地周邊，可見不少銀合歡叢生，如果不及時介入，可預期新的坍方地也可能很快被銀合歡攻佔，而立霧溪下游的區域也有類似的危機。因此，震後的植被復原將清水斷崖及外太魯閣列為優先執行的區域。

▲解說志工採集種子。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

研究太魯閣國家公園植物生態20餘年的張木林教授強調，太魯閣國家公園山高谷深，地形陡峭，再加上石灰岩環境及氣候因素，造成地理隔離現象，也演育出不少適應石灰岩環境及特有的植物，相當特殊且珍貴。地震土石崩落對原來的植物環境必然造成一些影響，希望崩塌後演替的過程中，能透過一些方式儘量減少外來種植物的干擾。

除了種子球之外，張教授最近也嘗試另一種方式來播撒原生植物種子 。他以天然材質的草繩及麻線網包覆含有原生植物種子的泥土，做成看起來像香腸的種子串，由上而下鋪掛在崩塌地邊坡上，再適時提供水分。今年1至2月間在中橫福德祠附近的下邊坡陸續鋪掛十餘條種子串進行試驗，經過1個多月後已見種子從麻線網的孔隙中發出新芽，期待也能逐漸發育成小苗。而太管處今年也將與張木教授合作，持續推動震後邊坡的植被復育。

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