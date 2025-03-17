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大陸 大陸焦點 特派現場

富察在陸審理有新進度　國台辦證實：2／17已在上海一審公開宣判

▲▼富察（李延賀）。（圖／翻攝臉書）

▲富察（李延賀）在大陸被逮捕滿兩年，大陸國台辦證實上個月17日已經在上海公開宣判。（圖／翻攝臉書）

記者任以芳／北京報導

八旗文化總編輯「富察」李延賀、台灣社運人士楊智淵，日前被大陸最高人民檢察院當成重大危害國家安全案件。有知情人士透露富察早就已被檢方「秘密起訴」求處重刑，法院尚未正式宣判，消息也未公開。對此，大陸國台辦今（17）日回應證實，富察一案於2025年2月17日在上海一審公開宣判，但未說明判決結果。

國台辦消息指出，上海市人民檢察院第一分院指控李延賀犯煽動分裂國家罪一案，上海市第一中級人民法院經依法公開開庭審理，於2025年2月17日一審公開宣判。

陳斌華指出，「法院嚴格依法審理案件，充分保障了李延賀及其辯護人依法享有的各項訴訟權利。」

回顧富察2023年3月底在上海被拘捕後，時任大陸國台辦發言人馬曉光同年5月17日在例行記者會上表示，上海市國家安全局依法對涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動的犯罪嫌疑人李延賀採取刑事強制措施，相關案件正在進一步辦理中。

之後，富察一案大沒有更新進度，大陸官方至到今天國台辦回應之前，一直未公開案情處理進度，只有最高檢副檢察長日前提及，並指是「重大危安案件」。另外，楊智淵2022年8月間被捕，已於去年被重判9年刑期。

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