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大陸 大陸焦點 特派現場

富察、楊智淵被點名　列為大陸「重大危安案件」

▲▼楊智淵被捕畫面 。（圖／翻攝自央視新聞）

▼楊智淵在大陸被捕 。（圖／翻攝自央視新聞）

文／中央社

八旗文化總編輯富察（李延賀）被上海國安單位拘捕將屆2年。中國最高人民檢察院副檢察長苗生明昨天在新聞發布會上表示嚴厲打擊危害國家安全犯罪，已依法辦理「楊某淵分裂國家案、李某賀煽動分裂國家案等重大危安案件」。

楊智淵2022年8月間被捕，並在去年被重判9年刑期。富察2023年3月底在上海被捕後，官方至今未對外宣布案情處理進度，也久未提及其審理情況。此次由最高檢副檢察長公開提及，並指是「重大危安案件」。

中國最高人民檢察院26日舉行「深入推進更高水平平安中國建設」新聞發布會，通報2024年全國檢察機關深入推進更高水平平安中國建設、維護社會穩定的進展和成效，發布典型案例。這場發布會也是「迎兩會·持續推進習近平法治思想的檢察實踐」系列新聞發布會第5場。

根據中國最高人民檢察院官網的文字實錄，最高人民檢察院副檢察長苗生明介紹2024年全國檢察機關工作成效和進展時首先表示，嚴厲打擊危害國家安全犯罪，堅定捍衛國家長治久安。國家安全是民族復興的根基。

▼富察被拘將滿2年。（圖／翻攝臉書）

▲▼富察（李延賀）。（圖／翻攝臉書）

他說，檢察機關依法從嚴懲處敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動，嚴懲各類危害國家安全犯罪，「最高檢指導地方檢察機關依法辦理楊某淵分裂國家案、李某賀煽動分裂國家案等重大危安案件，堅決捍衛國家政權安全、制度安全、意識形態安全」。

此外，他還表示，最高檢與最高法、公安部、安全部、司法部等聯合發布指導意見，依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家有關犯罪，「形成有力震懾」。

苗生明提到的即為楊智淵和李延賀。

2022年8月，中國當局宣布對台灣社運人士、台灣民族黨副主席楊智淵實施刑事拘傳審查，理由是他策劃實施「台獨分裂活動」。2024年9月，楊智淵被以「分裂國家罪」判處有期徒刑9年。

富察2023年3月底在上海被拘捕後，時任大陸國台辦發言人馬曉光5月17日在例行記者會上表示，上海市國家安全局依法對涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動的犯罪嫌疑人李延賀採取刑事強制措施，相關案件正在進一步辦理中。

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