一票人力挺Andy！內行曝200萬YTR「接一檔業配價碼」：最高7位數

▲Andy獲得廣大網友、同行的支持。（圖／翻攝IG／Andy老師）



記者施怡妏／綜合報導

網紅眾量級Andy老師在11日上傳影片，控訴家寧一家人奪走經營10年的頻道，讓他在分手後一無所有，讓外界越看越火大，許多網紅、粉絲力挺Andy，如今Andy的YT頻道訂閱人數已超過200萬。外商品牌經理人Louis就指出，Andy老師粉絲暴漲後，業配價碼為最高可以收到280萬元。

外商品牌經理人Louis在Threads發文，看到Andy老師的頻道突破200萬訂閱，「我相信這多少也是大家給他的底氣，至少他一年內不用怕餓肚子」，也有辦法做長期抗戰，只要繼續創作，「不用幾年，他失去的都拿得回來」。

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「粉絲暴漲後，究竟業配價碼可以喊多高？」Louis曾合作過10幾個百萬網紅的，當YT頻道達到百萬等級後，業配價碼也會大幅提升，一支業配影片的置入費用約20萬至40萬元，但通常品牌還會加碼投放廣告，增加曝光，因此廣告授權費還可再收10萬到20萬元。

Louis指出，若品牌希望將合作內容推廣至更多平台，還得再支付10萬到20萬元的素材買斷費。甚至，品牌為了讓網紅短期內不要接競品合作，還需支付10萬至20萬元的；如果希望網紅參加實體活動，壯大聲勢，活動出席費用也可再收10萬元。

Louis指出，「如果你想要他貼個IG，一篇大概可以收個20萬，限動還要另外計算，如果你想談成更大包的年度代言人，你就可以要求他做更多事情，但起碼要準備150萬」。若以最高金額相加，Andy接一檔業配，最高可以喊到280萬元。

本文獲得「外商品牌經理人Louis」授權轉載。