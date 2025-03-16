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Toyz飲料店推「張家檸檬綠茶」大爆單！店員搖瘋：一天幾百杯

▲▼家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

▲家寧。（圖／翻攝自IG／chianing_baby）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日網紅眾量級Andy與家寧的糾紛鬧得沸沸揚揚，受到許多台灣人關注。事件經過發酵後，飲料店「拾汣茶屋」推出了新品「張家檸檬綠茶」，搭上時事的新款飲品讓網友笑噴。就有店員表示，新品一推出，開賣兩天狂吸人潮，接單接到超崩潰，一天做好幾百杯。

「拾汣茶屋」在Threads上發布貼文，指稱新品「重量級登場」，品名為「張家檸檬綠茶」，且貼文中還附上「XXㄏ拎、XX有料」、「10年經驗用心設計」、「限量55,000杯」等廣告標語，影射眾量級的成立時間，以及Andy自稱的月薪數字，還有家寧家人的名字，貼文與標語一經曝光，瞬間吸引了大量關注。

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就有店員表示新品超夯，一大排訂單通通都要點「張家檸」，一天之內已經不知道做了幾百杯。貼文狂吸4.5萬人按愛心，店員還在留言處表示，「各位想喝張家檸檬綠茶的話，現場是$55外送平台的話是$80喔！」

貼文引發討論，「行銷鬼才」、「超好笑，在監獄還可以想企劃」、「就知道椅子不會缺席」、「超好笑，監獄有YT」、「頂級中路還在輸出。」事實上，這已非拾汣茶屋首次玩名人梗，過去該飲料店也曾推出「橙芝汗」、「愛荔殺殺」、「拾JOE芝麻歐蕾」及「中焙生乳紅茶」等飲品，諧音梗讓許多民眾哭笑不得。

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