訂單接到手軟！淡水店「張家檸檬綠茶」優惠超酸　網：店員恨+0

▲店家訂單接到手軟。（圖／翻攝自Threads／19teahouse1688）

記者曾筠淇／綜合報導

近日網紅眾量級Andy與家寧的糾紛受到許多人關注，沒想到飲料店「拾汣茶屋」隨即搭上時事，推出新品「張家檸檬綠茶」。「拾汣茶屋」多家分店也在Threads上分享，他們最近生意很好，很多店員「被張家檸搞到不得安檸」；也有門市推出優惠，但「折扣」卻超酸。

「拾汣茶屋」14日在Threads上發布貼文，推出「張家檸檬綠茶」。貼文中還附上「XXㄏ拎、XX有料」、「10年經驗用心設計」、「限量55,000杯」等，影射家寧家人的名字、眾量級的成立時間，以及Andy自稱的月薪數字。

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貼文一出，吸引網友關注。嘉義文化店的小編16日就發文透露，「張家檸實在受到大家熱烈喜愛，我們大杯子都用完了，目前只剩小杯」。後來隔了約莫4小時，才再發文告訴大家「大杯子到了」，但也歡迎客人自備環保杯。

龍潭北龍店的小編今天則貼出照片，透露客人訂了116杯張家檸檬綠茶，店員「被張家檸搞到不得安檸」。

淡水北新店更是推出專屬優惠，提到他們感受到大家對Andy的支持，所以加碼3月17日至22日「張家檸檬綠茶一杯55元，跟Andy的月薪一樣便宜，兩杯75折，我們只賺張家75%的部分，25%回饋給你們支持Andy，只限定現場客人」。該店也強調，這是淡水店才有的活動。

有網友看到文章後便直呼，「店員直接恨+0，仇恨值拉滿」、「所以會給員工額外獎金嗎」、「好有哏，但你們家員工不會暴走嗎」、「特價優惠，店員的血淚」、「店員要累死了」、「為什麼這麼有商業頭腦」。