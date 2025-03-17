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客艙變自習室！建中生赴美比賽「吃飽狂K書」　神自律全讚爆

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲建中生在客艙內狂寫參考書。（圖／原PO授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人搭飛機都是在睡覺、看電影等等，一名空服員16日發文表示，當天的客艙很亮，「因為一群高中男生吃飽後不睡覺，攤開參考書狂寫。」一問之下才知道，這群男生是建國中學學生，準備前往美國洛杉磯參加比賽，可一回台灣就要馬上期中考，「強烈的自律瀰漫客艙，電動跟電影都不是現在該做的。」

該位空服員在Threads表示，當天她飛的航班客艙特別亮，因為一群高中男生吃飽後不睡覺，在位子上攤開參考書狂寫，甚至有學生專注到完全沒注意她要送東西給坐靠內的乘客，完全沈浸在解數學的心流裡。

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一問之下才知道，這群學生要準備前往美國洛杉磯參加比賽，而且即使等飛機降落後，他們也還不能休息，要先把比賽用的機器人組裝起來。讓她更驚訝的是，這些學生在讀的書根本跟比賽無關，因為學生們笑著透露，「那是因為我們一回台灣馬上就期中考了。」

這令空服員超敬佩，「強烈的自律瀰漫客艙，電動跟電影都不是現在該做的。」也好奇，「你們是哪個高中的呀？」其中一位學生聽聞，平鋪直述的說出「建國中學」，讓她更意外，「不以台灣人常用的建中兩字說出自己的學校，那瞬間居然弱化了建中兩字的鋒芒。」而且該名男學生語畢，就轉頭繼續跟同學嘻嘻哈哈。

空服員頓時覺得這群高中生很可愛，「沒有任何傲氣，連撲克牌都是用鉛筆寫在紙杯上要的。」也笑說男生們降落時才開始玩益智遊戲2048，「只累積到32。」

貼文一出，網友們紛紛笑讚，「講『建中』跟講『建國中學』是兩種不同的心態，不預設妳知道這學校，不沾學校光環。強者，是替學校爭光的」、「真的是一群很乖很努力的孩子，謝謝妳分享。很多人聽到這學校只看到光環而不明白這光環後的付出」、「好替台灣未來開心，能寫出這段的妳也好棒。」

還有學生家長、老師現身留言，「謝謝妳的分享文，真的很感動，因鵝子也是其中一員（他讀到一半就睡著了），整個團隊從寒假到出國前，都是日以繼夜的埋首在機器比賽的準備，這群孩子真的不容易，這趟旅程一定是充滿酸甜苦辣的回憶，一輩子都不會忘」、「裡面有我學生，還跟我要email，說能不能請我把小考考卷email給他線上填答。他們很辛苦，期中考當天回來，還在調時差就要直接來考期中考，RESPECT！」

另外，該群建中生實際上是「建中機研校隊」，就有網友直呼，「幾乎每年機研比賽都會這樣，能顧好功課跟機研社團的建中生真的跟鬼一樣」、「參加過FRC的光看文字就感同身受哈哈哈，建中的隊伍真的很優秀。」

※本文獲原PO授權引用。

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