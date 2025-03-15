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豐原高中生遭霸凌亡！監察院點名教育局有疏失　中市府：全面檢討

▲▼台中某高中生疑被師長長期霸凌導致輕生，雖然有7名相關人員被調職，但仍難平息學生怒火，學生還提出多項質疑。（圖／民眾提供，下同）

▲豐原高中生遭霸凌輕生亡案件，監察院今公布調查報告，糾正豐原高中、台中市教育局。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

2023年台中市豐原高中一名學生遭學務主任、主任教官霸凌，最終學生輕生亡。監察院今日公布調查報告，認為豐原高中讓「被檢舉的老師」自行調查，台中教育局也同意，均有違失、督導不力，通過糾正。中市府稍早回應，此事件相當痛心、全面檢討，教育局已檢討做法，未來針對重大校園案件，立即啟動霸凌事件SOP。

監察院指出，豐原高中A生不僅被該校學務主任、教官當成罪犯栽贓偷錢、吸毒，多次搜查書包、記過逼休學，甚至主任教官對其他同學說「該生就是社會的敗類、垃圾，你不要跟他在一起」，A生在2023年2月選擇在家輕生，事發後，豐原高中試圖息事寧人，將學生自殺歸咎於個人及家庭因素，更稱學生是意外離世。A生朋友們在臉書粉專「靠北豐中」發聲，兩天之內出現三十多篇貼文，曝光他憤怒燒毀休學申請書的社群發文、在走廊與校安人員爭吵的影片等被霸凌事證。

▲人本基金會痛批教育局對於豐中學生輕生案調查荒唐。（圖／記者游瓊華攝）

▲高中生家長事後出面揭露此事，案件才曝光。（圖／ETtoday資料照）

校方拖延20天才成立調查小組，直到A生父親選擇召開記者會將整件事公諸於世；2天後，台中市教育局才將校長羅瑞宏、學務主任張景翔、主任教官張喬富、教官等7人調離現職。

監察院認為，台中教育局於2023年2月21日派陳督學等人赴該校督導，惟過程中均未督導該校應儘速依規定召開校事會議，且對該校校長反映，是否可由教育局啟動教師專業審查會議調查一節，未能即時具體回應及協助，甚於2023年3月1日向該校校長提出暫緩召開校事會議之意見，雖於次日旋即更改，仍見該局輕忽相關規定及督導不力之咎，均有違失

台中教育局也逕行認同張景翔未遵守迴避規定之查處結果，對於張景翔究有無搜查學生書包及翻找外套口袋等行為，該局竟無任何進一步查證作為，漠視學生對於遭搜書包等違反權益之求助，確有怠失。

▲▼台中某一所高中二年級男同學，得不到家庭溫暖，在學校又被老師盯上，讓他受不到壓力輕生。（圖／民眾提供，下同）

▲針對豐原高中案件遭監察院糾正，中市府稍早回應。（圖／ETtoday資料照）

台中市府表示，深感痛心併全面檢討，事發時為釐清案情與事實真相，除了立即將相關人員調離現職、靜候調查外，也由教育局督導學校依相關規定啟動程序，再依調查結果召開相關會議針對疏失人員究責處分，校長予以記大過一次並解除校長職務，前學務主任停聘2年，前主任教官撤職處分。

教育局表示，獲知事件發生後，立即派員前往學校評估情況並提供專業支援，優先穩定校園秩序與學生情緒，避免事件擴大，要求學校查明事件始末，督促依法調查處理，並提供相關法規與處理程序指引。另要求學校全面檢討學生懲處程序與比例原則。

針對強化自殺防治教育部分，教育局定期要求學校落實三級預防工作，辦理相關增能研習，提升師生辨識情緒及自殺風險敏感度，若有身心狀況學生也提供三級輔導工作，結合醫療等網絡資源予以協助，期許接住每一位孩子度過危機。

教育局表示，經過此次事件已檢討相關作法與機制，未來針對重大校園案件，即啟動霸凌事件SOP，組成專案群組嚴格控管學校辦理進度，並實施校園重大案件列管督導機制，強化追蹤管考，確保學校及時啟動調查程序，落實法規要求。

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