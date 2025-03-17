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改口？曾稱冤冤相罷何時了　陳水扁今喊「抗中保台、大罷成功」

▲▼前總統陳水扁發文。(圖／翻攝自Facebook／chenshuibian88）

▲前總統陳水扁發文表態大罷免態度。(圖／翻攝自Facebook／chenshuibian88）

記者郭運興／台北報導

大罷免如火如荼，前總統陳水扁日前在節目曾表態「冤冤相罷何時了」示警，此言一出遭在野黨解讀為反對罷免，多次引用此段話來勸告民進黨。而陳水扁今（17日）則貼出8字書法配上自己的照片，內容為「抗中保台、大罷成功」，表態對罷免的態度。

日前陳水扁於節目《賀瓏夜夜秀》談到大罷免議題，當時他表示，「這場大罷免案台灣走在開風氣之先，天下之大，不能夠獨佔，應該要分享，政治是高度妥協的藝術」。他也認為，「台灣人很聰明，知道在關鍵時刻應該要做怎樣的決定，要罷免，對不對，好不好，不是一時的爽，接下來的政治後座力、後遺症，冤冤相罷何時了？永無止境，要抽離感情因素，理智思考」。此言一出，遭在野黨解讀為不支持罷免，更多次引用陳水扁這段發言苦勸執政黨。

歷經多日，陳水扁今日則在社群平台貼出一張照片，內容為「抗中保台、大罷成功」8字書法，配上他本人的照片，此舉也引來網友紛紛留言表示「有壓力了嗎…辛苦您了」。

回顧過往，陳水扁早在年初就已經發表過「罷免救台灣」5字書法，表態大罷免態度，日前也在罷免徐巧芯領銜人曹興誠爆發爭議後，貼出兩人合照，並寫下「勇者無懼」。

▼陳水扁日前秀出與曹興誠合照。（圖／翻攝陳水扁臉書）

▲▼陳水扁秀出與曹興誠合照。（圖／翻攝陳水扁臉書）

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