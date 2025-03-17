國民黨推反廢死、反戒嚴公投　朱立倫嗆賴清德讓兩岸進入準戰爭

▲朱立倫率領藍委宣示國民黨啟動公投。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德日前宣布，將恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線。國民黨擬提出公投反制，國民黨主席朱立倫今（17日）上午集結藍委於立法院開記者會，宣示「反戒嚴」、「反廢死」公投主張。他表示，國民黨將透過更大的民主來抵制總統賴清德、執政黨限制民眾行動與思想的作為，藉此「還命於民」、「還權於民」。

賴清德13日召開「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」國安高層會議，針對台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略，包括恢復軍事審判制度、針對申請中國證件進行必要清查及管理等，引發在野黨質疑。

朱立倫指出，台灣民主經過30幾年全民的奮鬥，現在到了關鍵時刻，守護民主、守護台灣，不能讓賴清德和民進黨亂搞，不但要破壞、毀滅台灣民主、搞大罷免，對於民眾關心的安全、正義、廢死議題，透過大法官解釋要求所有法院一致決，甚至判了死刑幾十年不執行，產生實質廢死，讓社會正義無法伸張。

朱立倫續指，全民關心的國安議題，可以因為一人決定、一黨之私和台獨理念，就逕行宣布對岸為敵對勢力，讓兩岸進入兵凶戰危、準戰爭關係，因此產生其獨裁信念，想全面限制、管制，甚至嚴格執法要求民眾思想、行動及言論自由。

朱立倫說，台灣民主需要受到保護，更大的民主就是全民公投，國民黨必須訴諸民主，提出反廢死、反戒嚴公投，就是希望人民站出來表達意志，反對用行政決定和大法官的要求，讓實質廢死變成正義無法伸張。反戒嚴就是希望用更大的民主，要求總統及執政黨，不得逕行造成兵凶戰危，造成戰爭與戒嚴風險。

朱立倫強調，反廢死其實就是「還命於民」，反戒嚴、反戰爭就是「還權於民」，黨團全體成員一同站出來守護台灣、守護民主，用更大的民主創造全民安全。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，如果賴清德這麼愛戒嚴、愛戰爭，國民黨也願意提供讓人民決定的機會，如果人民真的認同執政黨鼓動戰爭、推動戒嚴的野心，那相關立法工作當然可以進行。

立委吳宗憲則說，過去他擔任檢察官時看過許多案件與屍體，對於死刑存廢是建立在實際發生的案例，看過許多家屬肝腸寸斷的樣子，對於死刑判決必須經過法官一致同意的釋憲，他認為大法官不該做出違反法律詮釋的行為，國民黨追求的是被害人的正義。