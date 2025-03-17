誰能開啟新機遇、誰該放慢腳步？3／17～3／23本週星座運勢公開！

▲新的一週，你準備好迎接星象帶來的啟發了嗎？看看你的星座運勢，掌握最佳行動時機，迎接生活的美好變化！（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

新的一週又來了，透過日本網站《TRILL》中給出的3月17日至3月23日的運勢訊息，你可以更深入了解自己的內在能量，掌握當下的最佳行動方向，為新的一週做好準備。

牡羊座：勇敢走自己的路，堅定內心意志

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過去因為過度在意他人的感受，而無法按照自己心意行動的日子，終於要告一段落了。這一週，你將下定決心走向屬於自己的道路。你會發現，真正推動你前進的，不是環境或天賦，而是內在的意志力。這段時間你的直覺特別敏銳，如果用理性無法得到答案，那就試著傾聽內心的聲音吧。

金牛座：打破框架、靈活應變，收穫豐碩成果

你可能會意識到，自己一直過於拘泥於傳統的工作模式或社會規範。然而，這一週，當你學會更靈活應對，將能獲得意想不到的好成果。如果發現通往新世界的大門，就勇敢推開吧！無論大小，幸運正等著你。此外，也有貴人從遠方暗中支持你，請留心身邊的機會與人脈。

雙子座：重新設定人生目標，享受每一天

現在是重新調整人生目標與方向的好時機。不需要追求驚天動地的成就，設定「讓每一天都過得開心」這類個人化目標，反而更容易實現。此外，若有事情目前進展不順，不妨先放手，等待合適的時機。當大家都能夠一同享受幸福時，答案自然會浮現。

巨蟹座：對未來的憧憬，成為你的動力

這週，你可能會產生強烈的嚮往感，渴望前往某個「不一樣的地方」。這股嚮往，將成為你前進的動力，即便當下無法實現，也蘊含深遠意義。那些你曾覺得困難的課題，現在的你或許已經有足夠的勇氣去克服。別害怕去追逐夢想，這是讓你變得更好的關鍵。

獅子座：心境變輕鬆，嘗試最新學習方式

這段時間，你將擺脫束縛，變得更加豁達。當心態變輕鬆，事情自然會順利推進。此外，若想學習新技能或考取證照，可以嘗試利用網路或 APP，自學效果將特別顯著。無論是學習還是生活，勇於嘗試「最新」的方法，你會找到最適合自己的方式！

處女座：努力終於開花結果，迎來突破契機

你一直以來的努力，終於開始看見成果了。過去你可能承受過超出能力範圍的壓力，或者不知如何應對來自外界的期待，但這一週，你可以放下心中的焦慮，享受這份回報。此外，這也是克服弱點、突破自我的好機會，你將會獲得來自他人的支持與幫助。

天秤座：方法不只一種，選擇讓自己快樂的路

這週，你將意識到每件事都有不同的解決方式，過去所堅持的做法未必是唯一的最佳選擇。當你面對選擇時，請優先考慮讓自己幸福的路。所有的事物，就像拼圖一樣，最終都會回到最適合的位置。此外，你與摯愛的人關係將迎來調整期，請珍惜那些真心為你著想的人，他們是人生最珍貴的禮物。

天蠍座：別被負面想法綁住，迎接新的可能性

這週，你可能會不自覺產生「我不值得幸福」的念頭，導致無法享受美好時光。然而，這只是你的思維陷阱。當你在人際關係中感到迷失，請記住，這其實是人生蛻變的契機。適合你的環境與人正在逐漸成形，只要耐心等待，機會自然會找上門。

射手座：迎來滿滿的喜悅時刻，盡情享受吧！

這週，你的生活將充滿快樂與驚喜！無論是工作還是私人生活，都會有許多讓你感到開心的事情發生。記住，在享受自由的同時，也要注意不影響他人。此外，你的金錢觀可能正在發生轉變，這是個學習更成熟理財方式的好時機，讓財務更穩定。

摩羯座：適時調整步伐，留點餘裕給自己

最近，你可能把行程安排得太滿，導致自己身心疲憊。這週請重新檢視行程表，給自己一些喘息的空間，也可以參考身邊人的做法，尋找更有效率的安排方式。此外，關於「歸屬感」的問題，你將逐漸找到解答。只要願意花時間調整，最適合你的方向將會清晰浮現。

水瓶座：忙碌中找到成就感，記得要休息

這週，你的活躍表現將帶來滿滿的成就感。工作或社交場合中，你將充分享受忙碌的樂趣。但請注意，過度消耗精力可能讓你更容易感到疲倦，建議預留一天作為「空白日」，讓身心獲得適當的休息，才能維持最佳狀態。

雙魚座：開始追求更具價值的事物

你可能會發現，過去夢寐以求的東西，現在看來似乎少了些吸引力。這代表你的價值觀正在進化，你將更傾向投資在能長期帶來回報的事物，而非短暫的快樂。此外，你與志同道合的朋友關係將更加緊密，把握這些寶貴的機會，讓自己持續成長！