家寧疑買網軍！狂洗貼文「Andy有所隱瞞」1句話露餡　網怒灌爆

▲家寧被爆花錢買網軍，意圖帶風向。（圖／Andy老師IG）

文／CTWANT

百萬YouTuber「眾量級」Andy開撕前女友張家寧，控訴對方一家人將辛苦經營10年的頻道奪走、收益分配不均，雙方隔空開嗆，Andy獲得外界力挺，短短2天內頻道突破200萬訂閱。家寧14日透過群海公司反擊，拿不出任何證據，仍被外界砲轟，現在網路上還出現多篇家寧疑似買網軍的文章，其中一篇還露出破綻，被網友嘲諷「括號忘記刪了。」

近日有網友發現在臉書、Dcard等社群上，昨天開始出現多篇相似的文章，標題方向為「Andy老師有隱瞞」，內容提到「看了Andy直球對決影片，很多東西講得不清不楚，我開始懷疑他可能也有點問題了。一開始賣慘說月薪5萬5和微薄獎金，現在改口六年領695萬，這數字隨便一算，獎金超過百萬，哪裡微薄？感覺Andy老師還有很多東西沒講清楚？」

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Dcard上多篇文章相似度極高，且都是以不同帳號發文，被網友一眼識破，認為是張家買的網軍意圖帶風向，其中一篇最後一段疑似忘記刪除最初文稿內容「（括號記得刪，一則1000）」露出破綻。

▲Dcard上昨日開始出現多篇類似文章，其中一篇疑似露出破綻。（圖／Dcard）

有網友將此消息轉發到臉書社團「爆料公社」，引起網友熱議，「括號沒刪，家寧不給錢」、 「捨不得花錢請貴的洗」、 「笑死網軍還沒做好」、 「買網軍連網軍都不挺你，是不是簽什麼合約結果沒給錢啊」、 「這網軍是不是不太想做+0的生意」、「沒給錢！所以括號沒刪」，不過也有人認為是反串文，尚無法確定是否為張家人購買網軍。

▲Dcard上昨日開始出現多篇類似文章。（圖／Dcard）

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