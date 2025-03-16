Andy 10年心血被整碗端走 ！法律系學生收「股權糾紛作業」苦笑

▲眾量級分手後撕破臉。（圖，下同／翻攝自IG／crowd520）



記者施怡妏／綜合報導

眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，於近日為經營權撕破臉，男方控訴女方一家奪走經營10年的頻道，不僅被移除董事職位，還被要求簽署股權轉讓書和保密條款。就有法律系的網友表示，半夜收到老師的作業信件，關於Andy老師與娛樂公司的經營股權等糾紛，「你會如何建議他？」貼文掀起熱論。

有網友在Threads發文，朋友的公司法老師在凌晨00時3分寄信，要求學生完成「網紅公司案例分析」的作業，共有2題，關於Andy老師與娛樂公司的經營股權糾紛。

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老師要求學生假設自己是Andy的法律顧問，回到2018年公司成立時，「會如何建議他？」並針對現在的公司法上的糾紛，提出處理建議，字數不得少於800字。原PO無奈表示，「Andy老師事件真是苦了法律生，半夜老師還不放過學生」。

貼文掀起熱論，「曾淑惠加作業」、「現在幾個律師都有分析，看完就可以寫一堆」、「目前在修公司法的法律生瑟瑟發抖」、「會計系學生大概也都要寫這題目了」、「這才好，很多方向可以切入最好操刀的時事作業」、「商業法律課的學生應該會更討厭家寧，因為還要算」、「老師在教畢業後真的用得到的東西欸」。

還有網友指出，「只有公司法還好了，民刑法老師沒一併叫他們分析一下張家人在這事件當中，如果你是andy的律師，請幫分析一下andy能否提出刑事告訴和民事求償？選修智財的話，老師也一併加報告，叫他們評估一下被註冊走的商標能否搶救回來？」

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