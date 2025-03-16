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Andy發反擊影片「1狀況超離奇」　內行驚曝真相：見證奇蹟

▲▼Andy指控頻道遭到家寧一家奪走，掀起軒然大波。（圖／翻攝IG／Andy老師）

▲Andy指控頻道遭到家寧一家奪走。（圖，下同／翻攝IG／Andy老師）

記者施怡妏／綜合報導

Andy老師在11日上傳影片，控訴家寧一家人奪走經營10年的頻道，讓他在分手後一無所有。女方14日發布聲明稿回應後，Andy火速在6小時後發影片回應，就有網友發現，Andy的影片發布後15分鐘，觀看次數不到3000人，但按讚數卻有3.2萬，讓他很震驚，留言區有網友解釋，「觀看數據來不及跑！」

有網友在Threads發文，家寧發出6點聲明後，Andy迅速拍片回應「直球對決張家人聲明」，但他點進影片一看，發布15分鐘觀看次數不到3000次，但按讚數高達3.2萬次，不禁感到疑惑，「話說怎麼做2400觀看，但3.2萬讚的」。

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貼文曝光，有網友解釋，因為短時間內湧入過多觀看次數，導致YouTube系統將其判定為假流量，這種情況下觀看次數會延遲更，「12強棒球台日大戰愛爾達精華也發生過，過兩三個小時就會正常了，10分鐘增加約4萬讚，至少湧入了170,000以上的觀看人數」、「YT演算法的bug，觀看會比較慢」、「觀看次數不是你看1秒已經算，但讚是立刻算」。

另外，也有網友表示，「我這輩子只有在韓團的mv會看到這種點閱數卡死的情形，恭喜安迪老師成為第二個讓我見證這個奇蹟的人」、「BTS都是這樣卡，睡一覺就回來了」。

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▲▼Andy指控頻道遭到家寧一家奪走，掀起軒然大波。（圖／翻攝IG／Andy老師）

Andy在11日發布影片後，許多網友都高度關注此事，直到14日下午5時許，才終於看見「群海娛樂Qunhaient 」發布聲明稿，針對薪資、財務結算、頻道管理權、股權與董事職務、商標權及車輛所有權、法律程序列出6點回應。

Andy在15日凌晨逐一回擊，表示更改頻道營收地址，只是為了讓頻道恢復盈利，並且家寧都知情，事後他也登不進去帳號，更沒拿到任何錢，「被拔掉之前盈利都是進入張爸爸和張媽媽的個人外幣帳戶，也不是我的個人外幣帳戶。」更矛盾的是，聲明稱他還是股東，呼籲他不要損害公司利益，讓他更問號「您還認為我是股東，為何不讓我查帳呢？甚至說我查帳是恐嚇？」

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