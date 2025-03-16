網路兒童性虐影像「10年增8.3倍」　英國大臣嚇傻：AI生成更恐怖

▲IWF去年協助移除29萬1273個涉及兒童性虐影像的網頁，較2014年成立時增加了830%。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

英國科技大臣凱爾近日探訪「網路觀察基金會」（IWF），親眼見證兒童性虐待影像的調查過程後，直言驚恐至極。數據顯示，IWF去年協助移除29萬1273個涉及兒童性虐影像的網頁，較2014年成立時增加了830%

AI技術助長犯罪 兒童房間成性剝削現場

根據《太陽報》報導，凱爾（Peter Kyle）在視察時觀看了一些經過遮罩處理的影像，其中包含由AI生成的兒童性虐待內容。IWF警告，這類影像的數量在過去一年內暴增四倍，技術甚至能將兒童照片「裸化」或將他們的臉部合成至虐待影像上，讓受害者反覆遭受侵害。

凱爾表示，「我看到了人性最邪惡的一面，但同時也深受感動，因為這些人（IWF團隊）正努力保護被剝削的兒童。」他補充，「這些影像有些來自兒童自己的房間，罪犯透過網路滲透到孩子的生活中，利用他們的脆弱進行威脅和操控，這就是犯罪性的性剝削和虐待。」

新法規上路 科技公司須承擔責任

根據英國新版《網路安全法》（Online Safety Act），科技公司從16日起，必須更加積極處理平台上的犯罪行為，否則將面臨最高1800萬英鎊（約新台幣7.3億元）或全球營收10%罰款的重罰。

然而，凱爾批評該法仍有漏洞，並表示若有需要，他願意進一步立法保護兒童，「目前的模式是科技產品直接投入市場，等到問題發生後才想辦法補救。這種情況如果發生在汽車產業，根本不可能被接受，但卻能發生在影響全球一半人口的網路產品上。」

IWF積極查緝 兒童性虐待影像暴增

IWF擁有特殊授權，可主動搜尋非法內容，並與警方及科技公司合作將其下架。數據顯示，IWF去年協助移除29萬1273個涉及兒童性虐影像的網頁，較2014年成立時增加了830%

此外，IWF從2024年迄今已確認245起用AI生成的兒童性虐影像，比2023年的51起增加了380%；其中193起影像過於逼真，必須與真實兒童性虐待影像相同的方式進行處理。

負責監管IWF檢舉專線的麥克納利（Tamsin McNally）透露，「我們每天都會看到成千上萬名兒童遭受性虐待，這種情況難以想像。」她指出，AI技術的發展使得罪犯能輕易製作並散播不雅影像，讓受害者即使長大成人，仍可能再次遭受數位虐待，「當某個影像被觀看一次，受害兒童就會再次受到傷害，這真的令人不忍。」

全球首創 AI性犯罪立法即將上路

英國政府承諾將推出全球首例AI性虐待犯罪法案，以應對日益嚴重的威脅。此外，IWF也推動「Report Remove」服務，允許未滿18歲的兒童匿名檢舉並刪除網路上的裸露或性影像，防止遭受進一步勒索或剝削。

IWF數據顯示，Report Remove在2023年接獲1142件檢舉，比前一年增加44%，其中642件涉及犯罪性兒童性虐待內容；受害者以14至15歲青少年為主，但11至13歲兒童的案例也在增加。

IWF代理執行長雷希爾（Derek Ray-Hill）警告，「兒童性虐待的情況，無論在網路或現實世界，都比社會願意承認的更加猖獗。我們必須誠實面對這個問題，不能再讓犯罪者有更多漏洞可鑽。」

ETtoday新聞雲提醒您：

發現兒少性剝削，請撥打110、113。

移除下架性影像，洽性影像處理中心。

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。