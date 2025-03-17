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社會 社會焦點 保障人權

小四女「誠品被當賊」送警局嚇哭　律師教3招自保

記者葉國吏／綜合報導　

台中市魏女士15日帶著兩名就讀國小的女兒前往「誠品480」購物，突然遭多名員警攔截並帶往派出所。原來是魏女士的小女兒被指控涉嫌竊盜及毀損，這一突如其來的指控讓魏女士驚慌失措，小女兒也因恐懼嚎啕大哭。有律師針對此事教導大家自保方式。

回顧整起事件，魏女士表示，當天中午她帶著國小4年級及6年級的女兒到西屯區的「誠品480」用餐，飯後到5樓購物時，突然有5名身著制服的員警攔截她們，並盤問身分證字號後，欲將她和小女兒帶回警局。報案的保全稱拍貼機遭竊盜及毀損，但魏女士和大女兒並未進入拍貼機，只有小女兒表示曾進入。

▲誠品480烏龍竊盜案。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲誠品480傳出烏龍竊盜案，拍貼機廠商遠端發現機器異常，認為遭竊遂通知館方，館方未經查證又直接報警，還將女童以及家長強制留下。（圖／記者游瓊華翻攝）

魏女士隨即帶著小女兒前往派出所釐清案情，抵達派出所後，警方將她們安排至一個配有手銬的房間，但未提出任何竊盜證據。經過半小時後，員警才說明這是一場誤會，然而，小女兒已經因驚嚇而大哭不止，大女兒也感到極為恐懼。

「誠品480」店方事後坦承疏失，表示將與合作的保全公司及品牌廠商檢討改進處理流程，並對此次事件造成的顧客困擾深表歉意，承諾將持續關懷及慰問魏姓母女。魏女士希望誠品480能在官網或臉書上向大眾致歉，並說明事件緣由，她認為這樣也能讓孩子明白每個人都會犯錯，勇敢道歉就是很棒的人。

根據《中天新聞》報導，律師蘇文俊表示：「警方第一時間不可限制你的自由，第一時間可以打電話給律師，也可以拒絕跟他們去警局。」

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