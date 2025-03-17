竹山迎媽祖祈福文化節進行中　社寮四里遶境駐駕3／18回鑾連興宮

▲2025竹山迎媽祖祈福文化節進行中。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮社寮四里一年一度迎媽祖宗教盛事目前進行中，13日至今日媽祖於社寮四里遶境駐駕，18日將回鑾竹山連興宮；竹山鎮公所指出，當天舉辦系列表演活動、安座大典及晚會，連興宮也備有500份平安餐點供信眾享用，並發放限量媽祖貼身磁鐵及媽祖護身帽，邀請民眾一起來宣揚宗教文化，相關活動資訊請上鎮公所APP查詢及報名。

連興宮於清乾隆年間建立，是南投縣歷史最悠久的媽祖廟和縣定三級古蹟；宮內保有諸多古匾及石碑，包括前殿奉祀媽祖本尊與千里眼、順風耳神像也是福州工匠所雕刻之傑出作品，與竹山地區之開發史與文化史息息相關。

鎮公所表示，相傳在日本時期因社寮媽祖廟整修，將黑面軟身媽祖神尊寄祀在竹山連興宮，整修完成後擲杯請媽祖回社寮時，一直未得應允，經由信徒懇求聖杯指示後，媽祖同意每年農曆2月回社寮娘家，因此請媽祖回社寮已延續百餘年；如今步行迎媽祖的傳統逐漸式微，為保留這項珍貴的文化遺產，鎮公所及連興宮結合社寮四里社區共同舉辦竹山迎媽祖祈福文化節系列活動。

鎮公所指出，本次迎媽祖文化盛事由鎮長陳東睦發起，並結合地方信眾的熱烈支持，祈求合境平安、風調雨順，期許能將此極具宗教文化歷史盛事宏揚光大，並藉由宗教慶典活動發揮社會教化功能，並吸引大量信眾和遊客參與，展現台灣深厚的民間信仰與文化遺產。