侵犯2幼妹！還在房間裝監視器偷窺　淫狼被父母討回1790萬家產

▲高雄王姓男子遭控侵犯妹妹，還在妹妹和母親的房間裝監視器，要返還父母贈與的千萬家產。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄王姓男子為家中獨子，多年來陸續得到父母贈與的現金和股票，不過王父、王母在2023年認為王男不孝，提告撤銷贈與，結果案子還沒結果，王父就過世，妹妹們成為承受訴訟人，也控訴王男曾侵犯大妹、小妹，又在二妹、小妹和母親同住的房間裝監視器，窺看她們換衣等私生活，要求王男歸還繼承的家產。高雄地院法官審理，判王男除應付給其他的遺產繼承人950萬，還要另外付給媽媽840萬元，共要返還1790萬，全案還可上訴。

判決指出，王男為家中獨子，底下有3名妹妹，妹妹們指控，王男在47年前曾性侵大妹，又強制猥褻小妹，當時兩個妹妹都很還年幼，因擔心王男會坐牢而隱忍沒說，然而在2012年到2014年間，王男仍繼續趁小妹在睡覺時，多次撫摸、摟抱小妹，小妹雖在2021年間對王男提告，但因追訴權時效已過，且證據不足，王男並沒有被起訴。

後來為了照顧王父，二妹和小妹搬回家中與父母同住，王男又於2021年間在母親和二妹、小妹同住的房間內偷裝監視器，窺看妹妹們換衣服等私密活動，被妹妹發現後將電源拔除，王男仍不放棄，繼續接上行動電源偷拍。同年王男和小妹因照顧父親爆發衝突，王男竟拉扯小妹，導致她手部受傷，還將小妹反鎖在房間，限制她行動，另又在2023年偷拿王母、小妹的郵件，或讓她們無法回到住處，更將監視器損壞，一家人感情破裂，王父、王母也在2023年對王男提出撤銷贈與訴訟，要求王男將父親歷年來贈與他的現金、股票約950萬2508元，以及母親給他的現金840萬元通通還來。

庭審時，王男指出，父親已在2023年12月10日過世，因父親重男輕女，他又是父親獨子，父親逐年來將不動產、現金、股票等財產送給他，導致3個妹妹不滿，才對他提告，而母親因失智有記憶不清的狀況，他和妻子在2022年1月2度以錄音錄影方式詢問母親，母親皆表示沒有要告他，請求法官駁回訴訟。

法官認為，王父、王母提告要兒子把錢還來時，都還有訴訟能力，且根據民法，受贈人若有加害或忘惠行為，贈與人有撤銷贈與的權利，王男因在住處拉扯小妹等行為，經小妹聲請，法院已核發保護令，王男也因傷害罪處拘役20日，另王男在住處偷裝監視器的行為，也導致王父、王母等人的隱私權受害，因而採信王男對直系血親有故意侵害行為，由於王父已過世，王男應付給媽媽和3位妹妹950萬2508元，並把840萬元還給媽媽，共返還1790萬2508元。可上訴。