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8歲女童遭性侵亡「姊夫全家涉重嫌」　孟加拉怒爆全國示威

▲▼孟加拉一名8歲女童遭性侵身亡，全國各地爆發激烈示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲8歲女童死亡的消息傳開後，孟加拉各地爆發激烈示威。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

孟加拉一名8歲女童遭性侵身亡，她的姊夫一家涉有重嫌，目前全都被拘留。她離世的消息傳開之後，全國各地爆發激烈示威，人們要求政府替受害者伸張正義，改革關於女性與孩童安全的法律，並且釐清法律對於性侵的定義。

BBC報導，女童前往西部城市瑪古拉（Magura）拜訪姊姊時，於5日晚間至隔日上午的某個時間點，不幸遭到性侵。她8日被送至首都達卡（Dhaka）的聯合軍事醫院，情況相當危急，但在急救6天，經歷3次心臟驟停之後，仍被醫師宣告不治。

女童死後，她的母親悲痛表示，「我以為我女兒能夠活下來。如果她撐過去，我再也不會讓她獨自去任何地方了。」其死訊也獲當局證實。

▲▼孟加拉一名8歲女童遭性侵身亡，全國各地爆發激烈示威。（圖／達志影像／美聯社）

目前，姊姊的18歲丈夫、公婆、大伯一共4人皆被逮捕。法律顧問納魯茲（Asif Nazrul）13日透露，目前已經完成DNA樣本採集，也對13人錄取口供，希望這場關於性侵與謀殺罪審判，可以在未來7天內展開。

不過，女童死亡的消息傳開之後，孟加拉人民的怒火也被點燃，各地民眾紛紛走上街頭示威。其中，在案發的瑪古拉，姊姊夫家住處被縱火焚燒，成千上萬人在廣場集結，參與女童的伊斯蘭葬禮祈禱（namaz-e-janaza）。位於首都的達卡大學，為女童舉辦了哀悼儀式、示威遊行與街頭演說。

▲▼孟加拉一名8歲女童遭性侵身亡，全國各地爆發激烈示威。（圖／達志影像／美聯社）

在發生一系列引人關注的性暴力案件之後，孟加拉於2020年通過法律，規定性侵未成年人最重可判死刑。但是，在本案8歲女童被性侵不到一周之後，當地媒體報導指出，該國至少又發生3起孩童性侵案件，嫌犯包括鄰居或親戚。

根據孟加拉法律與仲裁中心統計，該國過去8年至少通報3438起兒童性侵案，而實際發生次數恐怕遠遠更多。在該中心留下紀錄的案件之中，539名受害者不到6歲，933名受害者年齡為7至12歲。

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