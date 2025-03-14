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人妻發現「老公性侵15歲女兒」喊離婚　遭槍擊大量出血亡

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／น้าหนวดนิวส์）

▲泰國一名男子性侵15歲女兒，妻子得知消息後要求離婚，最後遭槍擊身亡。（圖／翻攝自臉書／น้าหนวดนิวส์，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國一名男子性侵15歲繼女被老婆發現，沒想到他卻朝妻子開槍，導致她的頭部、腹部受到槍傷，大量出血，儘管CPR搶救仍傷重不治。

Thaiger報導，42歲人夫查瓦席特（Chaiwasit Kaewphakdee）與34歲妻子拉提亞（Rattiya Saeng-in）在一起多年，兩人生下一名10歲少年，15歲繼女是妻子與前夫所生。一家人先前共同住在查瓦席特的家，後來拉提亞搬回曼谷住處做外送員，直到近期15歲女兒也搬到曼谷念書，這才告知母親關於查瓦席特對她伸出狼爪一事。

15歲少女告訴母親，繼父查瓦席特多次對她性侵。拉提亞得知消息之後，為了對查瓦席特採取法律行動、推進訴訟，要求離婚。只不過查瓦席特拒絕離婚。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／น้าหนวดนิวส์）

就在13日凌晨，當地警方接獲報案趕抵現場發現，拉提亞頭部、腹部受到槍傷情況危急，儘管送醫CPR搶救，但仍因失血過多，在30分鐘後傷重死亡。拉提亞母親指出，查瓦席特當著她與2名孩子的面，朝拉提亞開槍。

查瓦席特帶著女兒逃逸，事後向警方投案。但他否認性侵繼女，強調真正的犯人是另外一名青少年，至於槍殺妻子則是因為妻子不忠，且不斷要求離婚。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／น้าหนวดนิวส์）

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