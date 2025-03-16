看完家寧6聲明　內行喊慌了「張家想保住3東西」：不回應會更好

▲Louis認為，依照現在的狀況，不回應會更好。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）



記者施怡妏／綜合報導

YTR情侶團體「眾量級」的分家風波愈演愈烈，Andy老師率先揭露自己所遭受的不公平對待，頻道甚至還被前女友家寧及其家人奪走，家寧所屬的群海娛樂有限公司也發布了6點聲明，試圖為自己辯護。不過，外商品牌經理人Louis表示，現在張家可能想要保住3個東西，「不回應，可能還是更好的策略」。

擁有10多年外商品牌經理人的Louis在Threads發文，本來以為張家不會回應，因為意義似乎不大，不回應可能還是更好的策略，「除非事實和對方講的非常不同，不然實在沒有便宜可討」。

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Louis分析，張家可能想保住3樣東西，首先是利用法律手段保住多年積累的財富；其次是維護名聲，以免未來在社會上受到負面影響；第三是給予女方一些空間，讓她未來仍有機會接到工作。

然而，Louis認為，如果Andy所說的事實即使只有一半是真的，即便最終和解並賠償給Andy，張家的名聲可能也回不來，「而且女方未來恐怕也沒有廠商敢合作了吧」。

Louis進一步指出，若名聲無法挽回，專心打官司或許是唯一的選擇，「但對方竟然選擇回應，或許已經慌了手腳，我想這種人，無論是輿論上或法律上都不用放過他們」。Louis看了這些年頻道的收入，張家即使將一半退還，把房子賣掉移民，依然能養活全家，「希望能夠趕快把錢還一還，然後離開大眾的視野吧」。

留言區有網友提，家寧是受益人但可能也是受害者，當時還很年輕，家寧媽媽還是最罪魁禍首。對此，Louis回覆，「女方有無知的可能，但我不認為有被原諒的空間，對方要求查帳是2020年，是五年前的事，平常自己一年的花費是好幾百萬，伴侶窮到沒有錢花，中間是怎麼回事自己最清楚，而且在發這些信函的時候都超過30歲了」，絕對是妥妥的共犯。

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