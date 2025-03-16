YT情侶檔分手被問「會不會整碗搬走？」他笑回一句　全場狂讚

▲兩人分手後仍是朋友。（圖／翻攝自烙野孩imyeahhi粉專）



記者施怡妏／綜合報導

YTR情侶團體「眾量級」的分家風波愈演愈烈，11日Andy揭露了過去合作期間所遭受的不公平對待，頻道最後甚至還被前女友張家寧及其家人奪走，直呼「分手後我一無所有」。就有網友想起也曾是YT情侶檔，交往5年最後卻分手的「烙野孩」，擔心上演同樣的戲碼；對此，「烙野孩」笑喊「該拿的都有拿」。

YT頻道「烙野孩」由Allen、Amber情侶檔創立，兩人以探險野外秘境、登山和野溪泡湯影片聞名，創立頻道4年、交往5年，可惜去年底宣布分手，兩人還拍了一部影片說明，YT會從情侶頻道，變成戶外影片的品牌象徵。

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「眾量級」交往10年分手後撕破臉，上演頻道爭奪戰，就有網友擔心「烙野孩」頻道會不會也被整碗端走。對此，「烙野孩imyeahhi」在臉書發文，在開始經營頻道前，就已經做好充分的規劃，並且總是為最壞的情況做好準備。

Allen指出，「大家放心，該拿的都有拿，我們彼此也不是貪心的人」，雖然是感情的過客，但仍是生命中重要的人以及夥伴，我出社會10年才做YT，前身還在金融領域，不用擔心我啦」。他最後也喊話Andy老師，希望對方好好加油，持續產出好作品。

貼文曝光，網友大讚兩人的態度，「二位的分手宣言真的是楷模，一起合作也要好聚好散，一起打拼也一起分享，這才是成熟合格的公眾人物」、「兩個人都是善良的人，不用擔心這件事」、「你們是目前官宣分手，還能好好做視頻的組合了」。

有網友留言，「因為您之前在金融領域，所以應該是怕你整碗端走啦」、「那我們要改關心Amber會不會被你整碗端走了，哈哈哈哈」。對此，Allen回應，「啊哈哈哈哈，對啊，我也怕她這樣想，所以有賺都先給她」。