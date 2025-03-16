張家只給695萬！Andy一部影片「抖內767萬↑」　直接超越過去收入

▲Andy指控頻道遭到家寧一家奪走。（圖／翻攝臉書／眾量級 CROWD）



記者施怡妏／綜合報導

眾量級Andy分手後，沒了金源、頻道也被女方家人奪走。而網友們也義氣相挺，32小時讓他回歸百萬YTR身分，抖內也超過700萬元，日前Andy打臉家寧聲明的內容，公司加上頻道多年的營利超過1億，但他卻只拿到695萬元，就有網友驚呼，Andy光是第一支聲明影片，抖內金額就比之前拿到的錢還要多。

有網友在Threads發文，根據網友統計，Andy的第一部聲明影片在短短時間內，收到的抖內金額已超過767萬元。然而，Andy於第二支回應影片中提到，自己過去從家寧那邊，總共只拿到695萬元，網友不禁感嘆「一部影片抖內直接超過過去70個月的收入」。

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貼文曝光，掀起網友討論，「Andy是史上最快從一無所有到應有盡有」、「當他們以為這人沒用，結果是大佬開掛反殺，Andy老師真的神」、「預祝Andy能趕快另起爐灶東山再起，這個破事能夠盡快解決落幕，讓那個詐騙集團自動被邊緣化消失」。

不過，阿滴日前分享抖內的收益機制，及平台抽成數，YouTube會抽取30%，剩下的70%才會給創作者，分配方式與會員月費的拆分比例相同。阿滴也提到，這些收益會納入整個頻道的adsense廣告收益庫，並且需要等到隔月月初左右，才會從美國撥款到創作者的台灣帳戶，「所以說在算實收的抖內總額時要打7折，這個錢也要到隔月才收得到」。