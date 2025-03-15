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律師列「家寧媽媽犯了5大錯誤」　笑：快找Andy和解吧！

家寧媽發聲喊告！律師列聲明「5大錯誤」　笑：快找Andy和解吧

▲百萬級情侶YouTuber「眾量級CROWD」成員Andy和家寧2024年10月分手後引起分家風波。（圖／翻攝FB／眾量級 CROWD）

圖、文／CTWANT

百萬級情侶YouTuber「眾量級CROWD」成員Andy和家寧2024年10月分手，但Andy近日揭露分手後遭家寧一家人把2人共同經營10年的頻道奪走，獲得網友關注。由家寧媽媽登記成立的「群海娛樂有限公司」14日晚間發布了6點聲明，引來全網群嘲，被戲稱「提油救火」的典範。律師陳哲瑋就在臉書發布貼文，列舉出對方犯下的「5點錯誤」，還表示：「面子裡子都想要，導致發出一個不三不四的聲明，才是沒有想清楚的後果。」

專攻離婚、遺產、不動產等訴訟的陳哲瑋律師，在個人臉書粉絲頁發文，評論群海娛樂14日晚間發布的6點聲明，還表示家寧媽媽在這篇聲明中犯了5項錯誤：

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一、應該要把「公司經營」跟「藝人表演」拆開，而非左右其詞稱什麼年紀尚輕、投資失利因此我幫忙保障管理等等。這樣只會讓人覺得公司是「人治」，且管理至今的錢也沒有看到要還給Andy的意思。

二、如果要稱Andy有同意要領固定薪資，且領有獎金加給等等，應該直接貼出來書面資料，至少可以讓風評跟形象平衡一點。

三、在那邊扯頻道管理權，但又含糊其詞說不清不楚到底頻道所有權應該要歸誰。就像羅時豐的案件，頻道歸屬權雖然有爭議但所有權仍算清楚。家寧媽如果要爭頻道管理權是公司所有，應該要提出證明，而非指控Andy擅自改受益人；況且人家2024年10月才改，頻道也是他跟家寧創的，頻道也不是公司所有的，也給你公司賺好幾十年了，人家改也只是剛好而已。

四、車子還要強調「歸為公司車使用」。啊Andy就沒有要在你公司了，你還要發個聲明告訴大家「我要吃你車子喔」，那請問寫這個聲明的意義在哪？

五、恐嚇保留法律追訴權，但聲明書卻連律師具名都沒有，只會讓社會覺得是不是沒有律師敢幫這封聲明背書。

陳哲瑋還建議，家寧媽媽目前仍有2個可能的下莊選項，第一是出面強調「家寧也是領固定薪資」，把公司定性提高一個階層、定性為類似經紀公司的角色，而家寧跟Andy都只是旗下藝人。並且提供2人領取薪資的紀錄。並且針對Andy重傷公司形象的言論，提出終止僱傭關係或終止契約、妨害名譽告訴、侵權行為訴訟等等。

第二則是趕快找Andy和解，然後共同在愚人節出一支片宣布「世紀大和解」。陳哲瑋還補充，會只說和解是因為現在還想拗「整人大成功」應該已經沒有人會相信。

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