眾量級「Andy為何叫老師」　一票人超不解！老粉：與家寧有關

▲Andy、家寧去年已分手。（圖／翻攝自IG／crowd520）



網搜小組／劉維榛報導

眾量級Andy第二部影片滿血戰力回擊，保守估計公司營業額與頻道營利有1億元，但他只拿到695萬，要求張媽公布算法。此外，他也火速註冊「Andy老師」、「Andy Teacher」等商標，避免頻道所有權再度陷入糾紛。但一票網友超好奇，為何Andy要自稱老師，真相原來與前女友家寧有關。

面對家寧全家「把眾量級所有心血」整碗端走，甚至毫不留情移除董事職位，Andy依舊保持善良的一顆心，要求張媽媽把他應有的錢拿出來，甚至對家寧也沒有口出惡言，讓各界非常心疼力挺。

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聲援Andy同時，一票網友也好奇本名王崇睿的Andy「為何要自稱老師」，但他並非教職人員，也非專業領域的導師，原來這藝名與前女友家寧有關。

有老粉絲幫解答，「就只是以前朋友亂取的，他覺得很好笑就沿用，現在大家也習慣了吧」、「他有說過是朋友給他取的名字，覺得很順就一直叫Andy老師」；另有網友也說道，「Andy之前有回應過，就是專門整+0的老師」。

事實上，眾量級就是以情侶惡搞互整而走紅，搞笑互逗又甜蜜的形象圈粉無數，巔峰時期訂閱數接近230萬，眾量級也曾在粉專解釋過，「Andy是專門整家寧的老師」，然而兩人在去年緣分已盡，如今成了最熟悉的陌生人。

Andy第一部影片透露，11月13日張媽媽當面對他講狠話，說他對公司沒有貢獻，且只佔公司25%股權，因此母女倆共同決議把他的董事職位移除。一番話讓Andy坦言非常難過，「因為家寧在旁邊完全沒有說任何一句話」，隨後就被張媽媽要求簽股權轉讓書。

而第二部回擊影片中，Andy有公開兩人的LINE對話，發現女方名字還是「家寧（愛心）」，因為頻道營利關係有了聯繫，可見Andy溫柔解釋他只是想重開頻道營利，沒有其他用意，「眾量級頻道永遠屬於我和妳的」，用字遣詞高下立判，「請您別擔心」的「您」字也讓外界感受到兩人關係到了盡頭的時間點。