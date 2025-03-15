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這次學聰明了！Andy「火速註冊商標」　他驚見日期：好浪漫

▲▼眾量級,andy（圖／翻攝自IG／andy1994x）

▲Andy控訴家寧一家人奪走經營10年的頻道。（圖／翻攝自IG／andy1994x）

網搜小組／劉維榛報導

Andy和家寧一同創立眾量級，但2020年時，張媽媽竟以個人名義註冊商標，對此，律師李怡貞提到，商標問題在今年10月之前還有機會補救。如今為了避免頻道所有權再度陷入糾紛，Andy昨（14日）已先搶註冊「Andy老師」、「Andy Teacher」等商標。

臉書粉專「智財散步」指出，Andy老師這次學聰明了，而且申請日期好浪漫，選擇白色情人節也就是昨（3月14日）線上進行註冊商標，包括「Andy老師」、「Andy Teacher」。

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▲▼ 。（圖／翻攝智慧財產局）

▲Andy於昨天註冊商標。（圖／翻攝智慧財產局）

底下網友熱議，「以後可以成為商標法的經典教材了吧」、「謝謝Andy讓大家重視專利、商標，震撼的一課」、「所有叫Andy的人：我以後不能當老師了嗎」、「這先天識別性很有挑戰性」。

而粉專說明，「能不能核准註冊是第一關卡，如同其他粉絲分享到的，先天識別性可能會是被審查委員挑戰的一個點。若核准註冊之後，也會僅限縮在核准的商品與服務之項目，可以繼續關注未來進展看看！」

由於Andy和家寧於2016年創立「眾量級」，不料在2020年時，家寧母親以個人名義註冊了「眾量級」商標，而非以公司「群海娛樂」名義註冊。

對此，經濟部也在臉書提醒，不只商品或服務可以註冊商標，YouTube頻道名稱也可以來申請，要做好事前規劃，守護您的智慧財產權，「註冊商標採先申請先註冊，符合《商標法》規範就能進行申請作業」。

若遇到商標權利紛爭該怎麼辦？經濟部說明，如果您發現商標已被他人註冊，先看是否違反《商標法》第30條規定。如果要主張申請人有搶註他人商標的情形，依法應在註冊公告日後5年內提出撤銷註冊，後續將經過事實審查後認定是否撤銷商標。

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