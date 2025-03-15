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Andy反擊力超強！他分析3爆點「家寧一家恐滿盤皆輸」

▲▼眾量級,andy,家寧（圖／翻攝自IG／crowd520）

▲Andy與家寧去年10月已分手。（圖／翻攝自IG／crowd520）

網搜小組／劉維榛報導

張家花了3天，反指Andy得到薪資與報酬，兩方認知金額差距甚大，事後Andy回擊，保守估計公司營業額與頻道營利有1億元，但他只拿到695萬，要求張媽媽公布「您的算法！」對此，網紅「鬼才阿水」以3點分析，直言「家寧一家恐滿盤皆輸！」

Andy第二部影片繼續猛攻回擊，107年8月至113年為止，群海公司營業額與YT營利加起來預估超過1億，對比他107年12至113年10月的薪資、獎金卻只有695萬，而且YT頻道在被拔掉暫停營利之前，營利都是進入張爸、張媽的個人外幣帳戶。

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有關張家的聲明，鬼才阿水在臉書粉專直嘆，家寧一家人在遭受質疑後，竟然花了72小時才生出一篇聲明，還沒有律師事務所願意為其內容背書，而Andy僅花了六小時，不只將家寧一家的聲明完整回覆，更是做成影片大力反擊，雙方的能力差距顯然不小。

鬼才阿水同時也列出 三點分析，結論就是「家寧一家恐滿盤皆輸。」首先是「頻道所有權、收益、股權等利益仍未說明」。大家都感到疑惑，為何是張媽媽占股權50%，收益為何多數都為家寧一家所有，甚至廣告收益直接進到張爸張媽外幣帳戶最為嚴重。

鬼才阿水表示，一般來說，廣告收益進到公司還能合法節稅，如果用個人收益不只稅率高，也無法扣除成本，一旦被查出逃漏稅，不只會有相關罰則，還會被追討相關稅率。

第二點為「家寧一家人的惡行惡狀被攤在檯面上」。鬼才阿水直言，張家一家人的竊佔行為，家寧妹妹擔任經紀人能買上千萬豪車，相較於團隊骨幹的Andy僅能住在月租6000元的房子，實在詭異，還有家寧哥哥巧妙地用合約來占別人便宜等，這些事件都隨著這次成為旁支，也讓大眾看見一家人貪婪的嘴臉。

第三點「未來眾量級頻道只剩一個空殼，家寧也被大眾劃上一個問號」。鬼才阿水提到，這兩人分手後，Andy仍在影片創作的路上，家寧則幾乎消失在螢光幕前，只剩四支與過往風格與品質差異極大的影片，更造成當時關於「心靈課程」等一連串的討論。

至於誰能繼續下去甚至過得更好，就是一切的答案根本無需多言，鬼才阿水表示，家寧靠著眾量級廣為人知，但如今這個團隊早已不被信任，也沒有繼續產出內容的能力，最多就是過往影片的廣告分潤繼續提領，而家寧即使經營自己的社群帳號，相關廠商也會擔心受到牽連而拒絕繼續合作，「接下來家寧要繼續活躍，恐怕是相當困難」。

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