家寧又上線！再刪貼文「生日文悄出現1紀錄」　網怒：有時間搞這些

▲家寧繼續刪貼文中。（圖／翻攝自IG／chianing_baby，下同）



網搜小組／劉維榛報導

面對Andy提出的8大罪狀，張家新辦群海娛樂粉專回擊，家寧本尊至今神隱，反而IG上的一舉一動都被放大檢視。有網友發現，事件爆發前有676則貼文，事後刪到486則，如今又刪到剩475則，今日她又悄悄對生日文章做了編輯。引來網友怒嗆，「有時間搞這些，為什麼不好好去把事情面對給交代清楚啊」。

張家在臉書新辦海娛樂粉專，以6點聲明反擊Andy，沒想到各界等了3天，得知財務報表還正在算，也未明確說明Andy獎金的具體金額，甚至反咬Andy把收益帳號改為個人帳戶的行為等，許多事情未講清楚，看了等於沒看，完全達不到滅火的效果。

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而董事之一，又是Andy舊情人的家寧至今仍噤聲，反被網友抓到，本尊忙著整理IG貼文，回到14日半夜2點多，她的貼文數正斷崖式下滑中，從事件爆發前的676則，到13日的654則，結果14日只剩下486則，而且大多數都是與精品相關的貼文，有可能是刪除也有可能是隱藏。

▲家寧今天曾編輯過生日貼文。（圖／翻攝自IG／chianing_baby）



而今（15日）又刪到剩475則，更有網友在臉書《爆廢公社》直呼，家寧IG生日貼文悄悄出現「已編輯」的公開紀錄。但經過比對，文字內容與當初發文幾乎無差異，或許是不小心按到，或是更改完又恢復原狀。

家寧一舉一動都被放大檢視，網友紛紛爆氣回應，「應該改成：在有限公司裡找到無限的錢」、「真的很扯，有時間搞這些，為什麼不好好去把事情面對給交代清楚啊」、「該下車了」、「趕快還錢」。