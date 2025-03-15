今晚開始降溫！「下探7度」時間點曝　高山有望下雪

▲氣象署表示，明天轉為乾冷，受強烈大陸冷氣團影響，最低溫下探7度。（圖／氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

中央氣象署表示，今（15日）晚到明晨受鋒面影響，各地有雨，北部留意局部大雨，明天白天起降雨趨緩。不過，強烈大陸冷氣團在今天下午南下，各地明顯轉冷，這波冷空氣估影響到下周三，將先濕冷再轉乾冷，中部以北低溫9至11度，沿海或空曠地區下探7度。另外，明晚到下周三高山有機會降雪。

受到鋒面影響，氣象署在傍晚針對北北基宜桃竹苗等8縣市發布大雨特報。氣象署預報員張承傳表示，今晚到明（16日）清晨受鋒面影響，各地降雨機率偏高，北台灣易有短延時強降雨，並有局部大雨發生機率，中部與花東則有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

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張承傳指出，明天白天鋒面通過後，降雨逐漸趨緩，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為局部短暫雨後多雲；下周一、二（17、18日）水氣減少，受到乾空氣南下影響，剩下東半部與西半部山區有局部短暫雨，其他地區大致為多雲到晴。下周三至六（19至22日）水氣更少，各地大多是多雲到晴天氣為主，剩下花東有零星降雨。

▲氣象署提醒，今晚到明晨受鋒面影響，北台灣仍有局部大雨。（圖／氣象署提供）

至於溫度部分，張承傳指出，今天下午起隨著強烈大陸冷氣團南下，由北往南逐漸降溫，明天將明顯轉冷，氣象署已針對新北、竹苗發布低溫特報，北台灣低溫約11至13度，近山區或沿海空曠地區更低；明天北部、東北部高溫剩下16度左右，其他地區剩下19至23度。下周一至下周三是這波冷空氣最強時刻，加上輻射冷卻效應，中部以北低溫約9至11度，沿海空曠或近山區恐下探7度，其他地區低溫約13至15度。

張承傳表示，這波冷空氣預計下周四（20日）白天減弱，但因輻射冷卻效應關係，早晚氣溫仍偏低，中部以北仍有10至11度低溫，白天則逐步回溫，北部、東北部高溫回升到19至20度，中南部則有23至25度，下周五、六天氣更穩定，各地高溫都在20度以上，中南部甚至有25至28度。

另外，明天晚上到下周三清晨，3000公尺以上高山有機會降三月雪。張承傳指出，下周一、二在北部及東北部2000公尺左右的高山，若水氣與低溫配合，同樣有機會降雪。