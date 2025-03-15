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快訊／大雷雨炸6縣市一小時　台中市山區國家警報響

▲▼凱米颱風逐漸遠離，北市街頭風雨趨緩,天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今天全台天氣不穩。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署13時36分針對6縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時30分，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域
新竹市 香山區
新竹縣 竹東鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉
苗栗縣 苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉
台中市 中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、東勢區、大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、外埔區、大安區、烏日區、大肚區、龍井區、霧峰區、太平區、大里區、和平區
彰化縣 彰化市、鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、秀水鄉
南投縣 國姓鄉

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▲▼大雷雨。（圖／氣象署）

▲大雷雨游襲中部。（圖／氣象署）

另外，氣象署13時38分也針對台中市頭汴坑溪(仙女瀑布至一江橋)發布災防告警，持續時間至15時36分。

氣象署提醒，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

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