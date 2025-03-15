快訊／大雷雨炸6縣市一小時　台中市山區國家警報響

中央氣象署今（15）日9時43分針對基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣7縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至11時45分。新北市新莊區壽山路，今早8時許，路樹倒塌導致雙向車道封閉，目前區公所人員已在現場處理搶通。