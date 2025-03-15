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快訊／大雷雨還沒完！7縣市再炸2小時　防冰雹、強陣風

▲▼大雷雨。（圖／氣象署提供）

▲大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

生活中心／綜合報導

中央氣象署9時43分針對7縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至11時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨示警區域：

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基隆市：七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區

台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區

新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、淡水區、汐止區、瑞芳區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、石碇區、坪林區、三芝區、石門區、八里區、平溪區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區、烏來區

桃園市：桃園區、中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區、復興區

新竹市：東區、北區、香山區

新竹縣：竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉

苗栗縣：苗栗市、通霄鎮、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今日各地都有大雨發生的機率。（示意圖／記者李毓康攝）

另外，氣象署9時43分也針對新北市、新竹縣發布山區暴雨災防告警，持續時間至11時43分。

山區暴雨災防告警區域：新北市北勢溪(坪林映像虎寮區)、新北市南勢溪(紅河谷至龜岩寶島區)、新北市虎豹潭、新北市逮魚堀溪、新竹縣油羅溪(雞油樹下區域)。

氣象署提醒，上述區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

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