雷雨炸北台灣！強烈冷氣團今南下「急凍6天」　最冷9度

▲受鋒面影響，今天到明晨各地有雨，北台灣留意大雷雨。（圖／氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

受到鋒面影響，中央氣象署針對雙北等7縣市發布大雨特報。氣象署表示，鋒面影響到明天清晨，各地有雨，北台灣留意大雷雨，而今天下午隨強烈大陸冷氣團南下，各地天氣逐漸轉冷，這波冷空氣估影響到下周四（20日），將先濕冷後轉乾冷，北台灣最低溫下探9度，明起到下周三高山有機會降雪，請民眾注意天氣變化。

受到鋒面影響，氣象署上午10時持續針對北北基桃竹苗等7縣市發布大雨特報。氣象署預報員張承傳指出，今起到明（16日）清晨受鋒面通過影響，北部、東北部有陣雨或雷雨，並要留意局部大雨或短延時強降雨，其他地區則有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，南部降雨比較局部。

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張承傳表示，預計明天白天鋒面通過後，降雨逐漸趨緩，中南部平地轉為多雲天氣，剩下北部、東半部與中南部山區有短暫陣雨。下周一、二（17、18日）水氣減少，受到乾空氣南下，剩下東半部與西半部山區有局部短暫雨，其他地區大致為多雲到晴天氣。下周三至五（19至21日）水氣更少，各地大多是多雲到晴天氣為主，剩下花東有零星降雨。

至於溫度部分，張承傳指出，今天中午前感受舒適溫暖，北部高溫仍有20至21度，中南部26至29度，但今天下午起隨著強烈大陸冷氣團南下，由北往南逐漸降溫，明天則明顯轉冷，預計北部高溫剩下15度左右，其他地區降到20度左右。

▲今天下午起強烈冷氣團南下，全台急凍6天，最冷下探9度。（圖／氣象署提供）

張承傳分析，這波冷空氣影響時間比較久，預計從今天下半天持續到下周四，預估最低溫為下周一晚上到下周二清晨，中部以北及東北部低溫下探9至11度，其他地區13至15度，北部白天高溫約15度上下，中南部在20度以下，下周二、三白天隨著太陽露臉，白天高溫略微回升，但日夜溫差也變大。預估下周三、四清晨因為輻射冷卻作用，中部以北低溫約10至11度。

受到強烈大陸冷氣團影響，張承傳表示，明天晚上到下周三清晨，3000公尺以上高山有機會降雪，下周一、二在北部、東北部2000公尺左右高山，若水氣與低溫配合，同樣也有機會降雪。

▲受強烈大陸冷氣團影響，明晚到下周三，玉山等3千尺以上高山有機會降雪。（圖／氣象署提供）

下周五隨著強烈大陸冷氣團減弱，張承傳表示，各地氣溫回升，但早晚因輻射冷卻影響而氣溫偏低，西半部日夜溫差大，各地大多為晴到多雲，僅花東有零星短暫雨。