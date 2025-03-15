山腰路樹坍塌！新北新莊壽山路雙向車道封閉　現場畫面曝

▲新北市新莊區壽山路樹倒塌。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

記者陸運陞、劉人豪／新北報導

中央氣象署今（15）日9時43分針對基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣7縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至11時45分。新北市新莊區壽山路，今早8時許，路樹倒塌導致雙向車道封閉，目前區公所人員已在現場處理搶通。

警方指出，壽山路中間山腰處路樹坍塌，雙向都無法通行，獲報後到場管制制，並通報請桃園端龜山分局協助下山的縱深管制，引導車輛改道。新莊區公所已通知廠商於9時許到場，進行倒塌路樹處理。