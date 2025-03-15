「小翁立友」受困詐騙園區獲救回台：以為做夢　友揭救援秘辛

記者白珈陽／台中報導

台灣商演歌手「小翁立友」陳康岳，去年9月遭綁架囚禁在緬甸詐騙園區，昨（14）日平安返台，歷經半年險難，回台前的照片曝光，不僅瘦了超過10公斤，外表看起來也蒼老不少。協助陳脫困的魔術師好友王元照，今天出面受訪，說明搶救陳康岳的艱辛過程。

▲陳康岳受困緬甸詐騙園區半年獲救，回台前拍攝照片，模樣憔悴。（圖／王元照提供）



王元照說，陳康岳昨天筆錄完回到家中，一直覺得自己是不是在做夢，因為陳在緬甸時，時常做夢都夢到在家中的點點滴滴，醒來後卻發現自己仍在他鄉，相當沮喪，因此回到台灣後，陳感到很不真實、也相當開心，十分感謝各界幫忙。

王元照與陳康岳是多年好友，去年9月間得知陳前往泰國洽談生意後，竟遭人蛇集團販賣至泰緬邊界的詐騙園區，被迫從事電信詐騙，立刻想辦法透過人脈、籌錢，要將好友救回台灣。

▲王元照半年來想盡辦法要救出好友，昨天陳康岳終於平安返台，王今天出面說明營救過程。（圖／記者白珈陽攝）



不過，詐團發現陳向外界求救後，就將他當場毒打一頓，隨後關進「小黑屋」，再繼續上銬、虐待，導致陳身心受創，情況不樂觀。

甚至在去年10月，王收到陳的一封電子檔案，他打開一看，內容竟是陳在絕望之下，寫的一封遺書，「其中還寫下，萬一哪天我真的失聯，沒有消息，把這份電子檔給我爸媽」，王跟他說，要有自信，會盡力把他救出來，不可以放棄。

王指出，陳在緬甸被3個園區轉賣，起初陳被人蛇集團賣至泰緬邊界的泰昌園區，到了第二個園區時，他獲知陳困在緬甸的消息，開始請託周遭好友幫忙，甚至他直播魔術表演時，也有粉絲因看到新聞，也請表示要幫他救人。

其中有粉絲是當地事業有成的台商，該粉絲幫忙王聯繫當地詐團，要求給錢贖人，未料詐團一開始是獅子大開口，須美金100萬元才肯放人，後經數度協調，才改為新台幣30萬元放人。不過，又因雙方交錢條件談不攏，例如詐團不肯當面交易（擔心出面有風險）、交易時不能攜帶軍人等，救援計畫差點破局。

經過數月談判，最後，交易方式改為以虛擬貨幣給付，詐團才答應放人，且除了陳，還另外釋放1名同樣受困的沈姓女子，由2人前往當地移民局求救，並於昨晚回到台灣。

▲詐團一同釋放的還有另一名沈姓女子。（圖／王元照提供）



昨日警方在晚間6時許於桃園機場接人，返抵台中約8時許，豐原警分局表示，目前本案已報請台中地方檢察署指揮偵辦，待被害人筆錄製作完畢後，持續追查本案相關犯嫌，其餘部分因尚在偵辦中，不便說明細節。