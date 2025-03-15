桃園民宅火警！一家三口躲廁所獲救傷勢曝　目擊者：電動車爆炸

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

桃園市八德區豐德路89巷連棟木造平房，今（15）日中午發生大火，消防人員救出2男1女共3名受傷住戶，3人分別為28歲男子與其25歲妻子和年僅2歲的男童，送醫急救後都已救回，恢復呼吸心跳。

▲疑似電動機車充電時爆炸引發大火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局勤務中心於今天中午12時10分接獲報案，八德區豐德路89巷連棟平房發生大火，疑為門口的電動機車引燃火勢，火場為木造結構，火勢蔓延迅速，大火在中午12時44分左右被撲滅，現場已燒成廢墟，至於起火原與損失正由火調科人員調查釐清。

▲桃園市八德區平房火警，3人送醫後都救回。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

據消防人員透露，進入火場後，3人躲在後面廁所，已奄奄一息，身上黑黑的，疑似被濃煙燻黑，緊急送醫急救，目前3人都已救回，恢復呼吸心跳。

▲目擊者說有聽到電動車砰一聲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

汪姓目擊者說，當時電動車砰一聲，然後那個火是往我家門口衝，然後就把4個小孩子全部抱出來，本來要往裡面跑，想說不對勁就往外面跑，當時不知道他電動車有沒有充電。

另名目擊者說，當時就是爆炸轟隆一下，跑到門口看火就燒起來了，我就喊著火了，然後就跑出來打119說來救火，有看到摩托車起火，沒有仔細看有沒有插電。