台中146支測速桿冠軍出爐　前5名去年幫國庫進帳2700萬

▲台中有146座測速桿，去年前5支至少進帳2700萬。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局在全市設置146座固定式測速桿，去年統計「績效」前5大的路段至少為國庫進帳2700萬元，桿王是位在西屯區台灣大道4段2088號前的測速桿，共舉發違規9453件；第2名至第5名全在台74號快速道路。警方呼籲，超速會使駕駛人視線範圍變小、反應變慢，用路人應依速限行駛，確保自身與他人行車安全。

交通大隊公布全市固定桿取締件數前5名，分別是台灣大道4段2088號前，9453件；潭子區台74線快速道路19.4K（往烏日方向），5620件；南屯區台74線快速道路4.8K（南北雙向），3212件；太平區台74線快速道路27.5K（往大里方向）， 2311件；西屯區台74線快速道路12.7K（往烏日方向）， 2210件。

如果以速限40公里為例，超速至少開罰1200元，台灣大道4段2088號的桿王，去年1年就為國庫至少進帳1100萬元，前5大測速桿總計進帳2700萬元。

警方表示，測速執法是為降低交通事故發生及嚴重性，呼籲用路人應依速限行駛，隨時注意速度，遇突發狀況，才有充足時間反應，確保自身與他人行車安全。